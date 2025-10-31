Рус
Українцям нарахують до 14 тисяч гривень пенсії: хто отримає підвищені виплати

Даяна Швець
31 жовтня 2025, 09:39
Така пенсія становить 90% від розміру пенсії за віком, яка належить особі.
Хто з пенсіонерів може отримати додаткову допомогу / Колаж: Главред, фото: Freepik, УНІАН

Головне:

  • Хто з українців отримає підвищені пенсії у 2025 році
  • Кому належать найвищі пенсії по інвалідності

В Україні частина людей похилого віку може розраховувати на додаткову фінансову підтримку від держави. Як пояснюють у Пенсійному фонді України, йдеться про громадян, які оформили другу групу інвалідності. Для них передбачено окремий порядок нарахування пенсійних виплат, сума яких залежить від кількох важливих факторів.

Пенсія за другою групою інвалідності у 2025 році

Щоб отримувати пенсію по інвалідності, спершу необхідно офіційно оформити групу - після проходження медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та підтвердження стану здоров’я.

Далі враховується тривалість страхового стажу: від 1 до 15 років, залежно від того, у якому віці людина отримала інвалідність.

Розмір самої пенсії визначається на основі тієї суми, яку людина отримала б при виході на пенсію за віком. Для осіб із другою групою інвалідності передбачено 90% від розміру пенсії за віком:

  • Для непрацюючих осіб мінімальна пенсія становить 2520 грн.
  • Якщо людина все ще працевлаштована, то розмір виплат починається від 2093 грн.
Виплати для військових

Окремий порядок діє для військовослужбовців, які отримали інвалідність. Така допомога надається незалежно від тривалості служби, якщо статус інваліда встановлено:

  • під час виконання військових обов’язків,
  • упродовж трьох місяців після звільнення,
  • або пізніше - якщо хвороба пов’язана зі службою.

Пенсійні виплати для військових обчислюються як відсоток від грошового забезпечення, а не за стандартною пенсійною формулою.

У більшості випадків це 60%–80% від суми окладу.

Якщо інвалідність настала внаслідок бойових дій, то мінімальна сума становить 13 822 грн.

Підтримка для постраждалих від Чорнобильської катастрофи

Для громадян, які зазнали шкоди внаслідок аварії на ЧАЕС, також передбачено окремий порядок призначення пенсій. Розрахунок здійснюється двома способами:

  • виходячи із заробітку за 1986–1990 роки;
  • як п’ятикратний розмір мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня поточного року.

Таким чином, мінімальна пенсія для осіб із другою групою інвалідності, які мають статус чорнобильців, становить 7 884,57 грн, а для ліквідаторів аварії - не менше 13 989,28 грн.

Виплати пенсій в Україні - що відомо

Главред попереджають, що в Україні з 2026 року змінюють умови виходу на пенсію. Ключові зміни в правилах призначення пенсій у віці 60 та 63 років будуть пов'язані з вимогами до страхового стажу.

Також розказувалося, хто з українців має пройти ідентифікацію, щоб не залишитися без грошей. Це стосується сотень тисяч людей, зокрема тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях або перебуває за межами країни.

Окрім цього, пояснювалося, кому з пенсіонерів підвищать виплати вже у листопаді. Йдеться про понад 900 грн доплати.

Про джерело: Пенсійний фонд України (ПФУ)

Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO.

