Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

В Україні знизилися ціни на ключові овочі та фрукти - що і скільки коштує

Руслана Заклінська
1 вересня 2025, 15:47
125
Наприкінці літа сезонні українські овочі й фрукти подешевшали.
В Україні знизилися ціни на ключові овочі та фрукти - що і скільки коштує
В Україні подешевшали овочі та фрукти / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

  • Ціни на овочі "борщового набору" загалом знизилися
  • Найбільше подешевшала малина, виноград, нектарини і помідори
  • Найбільше подорожчала лохина, броколі і капуста

В останній тиждень літа ціни на овочі "борщового набору" в Україні знизилися. Також дешевшають сезонні фрукти. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Картопля продовжує дешевшати. Середня відпускна ціна знизилася з 12-16 грн/кг до 11-15 грн/кг. Подешевшала й морква – з 10-13 до 8-12 грн/кг.

відео дня

У той же час деякі овочі показали зростання цін. Нижня межа вартості огірка піднялася з 25 до 30 грн/кг, а верхня межа перцю зросла з 60 до 70 грн/кг. Проте помідори подешевшали. Якщо минулого тижня вони продавалися по 15-38 грн/кг, то тепер їх вартість коливається від 10 до 35 грн/кг.

Цвітна капуста продовжила дорожчати – її нижня цінова межа піднялася з 28 до 40 грн/кг. Пекінська капуста коштує 35-70 грн/кг (раніше 25-65 грн/кг), а броколі подорожчала з 40-65 до 55-70 грн/кг.

Водночас цукрову кукурудзу продають вже дешевше ніж 10 грн за качан. У сегменті зелені кріп подешевшав зі 100-200 до 80-150 грн/кг, тоді як салат навпаки подорожчав з 30-75 до 40-85 грн/кг.

Які ціни на фрукти в Україні

У фруктовому сегменті ціни змінились неоднаково. Малина продовжує дешевшати – верхня межа опустилася з 270 до 200 грн/кг. Нектарини впали в ціні з 70-100 до 60-95 грн/кг. Виноград продовжує дешевшати п’ятий тиждень поспіль. Верхня межа цін на фрукт опустилася з 150 до 130 грн/кг.

Лохина, навпаки, подорожчала з 170-240 до 200-280 грн/кг. Кавун почав дорожчати – верхня межа піднялася з 18 до 22 грн/кг. Діапазон цін на диню розширився з 38-50 до 35-55 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на продукти у вересні

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, що ціни на продукти в Україні залежать від результатів аграрного сезону. Наразі Українська аграрна асоціація очікує великий урожай, тоді як Клуб аграрного бізнесу прогнозує менший обсяг продукції.

"Тому зараз складно робити остаточні висновки. Реальну картину щодо цін ми побачимо ближче до вересня, тоді стане зрозуміло, чого очікувати восени та навесні наступного року", - зазначив Пендзин в коментарі Главреду.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину та яловичину, при цьому ціни на м’ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через здорожчання живої ваги свиней та втрату поголів’я через африканську чуму.

Також наприкінці літа в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Станом на 29 серпня пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Водночас середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів та кондитерських виробів.

Читайте також:

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

фрукти продукти харчування ціни на продукти овочі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказав

Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказав

15:28Світ
На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

15:06Війна
"Найбільша ілюзія": названо головний провал Путіна на саміті в Китаї

"Найбільша ілюзія": названо головний провал Путіна на саміті в Китаї

14:41Світ
Реклама

Популярне

Більше
Дощі з грозами ширяться Україною: які області будуть "плавати"

Дощі з грозами ширяться Україною: які області будуть "плавати"

Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

Гороскоп Таро на вересень 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - перешкоди, Рибам - відпустка

Гороскоп Таро на вересень 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - перешкоди, Рибам - відпустка

Вдарить мороз і піде сніг: синоптики здивували прогнозом на вересень

Вдарить мороз і піде сніг: синоптики здивували прогнозом на вересень

Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано, він дав перші свідчення - Зеленський

Підозрюваного у вбивстві Парубія затримано, він дав перші свідчення - Зеленський

Останні новини

16:49

Популярний жест мотоциклістів спантеличує водіїв: що він означає

16:38

Ідеальна лінива страва на вечерю: рецепт простіше простого

16:27

Леся Нікітюк показала крихітку-сина: "Наше все"

16:15

Повернувся в Україну: що Тіна Кароль насправді хотіла від сина

15:59

Працюватиме довше та ефективніше: яку деталь в пилососі потрібно завжди чистити

Передумов для завершення війни в Україні немає – ФесенкоПередумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
15:47

В Україні знизилися ціни на ключові овочі та фрукти - що і скільки коштує

15:28

Янукович вперше з 2022 року вийшов із зверненням щодо України - що він сказавВідео

15:26

"Точно мав крила": у Києві помер художник-постановник мультфільму "Острів скарбів"

15:23

Денисенко вперше після розлучення з'явилася на публіці з Федінчиком: хто "зіштовхнув" ексів

Реклама
15:06

На які області України реально націлилася РФ: злили секретні карти Герасимова

14:54

Змінили весь світ: базові речі сучасності, які винайшли українціВідео

14:41

"Найбільша ілюзія": названо головний провал Путіна на саміті в Китаї

14:21

Українцям оновили розмір субсидій: для кого зміниться сума

14:17

1 вересня відбудеться премʼєра мультсеріалу "Корисні підказки" від ПЛЮСПЛЮС

14:03

Прем’єра "Віті": старт власного оригінального контенту на Київстар ТБ

14:02

З 1 вересня співробітники ТЦК зобов'язані ходити з бодікамерами: як це працюватиме

13:53

Спека відступає: синоптикиня назвала дату, коли різко впаде температура

13:41

Наталія Могилевська показала старшу доньку: "Ніжна і прекрасна"

13:31

Гороскоп на завтра 2 вересня: Тельцям - недомовка, Скорпіонам - велика удача

13:31

Літак Урсули фон дер Ляєн здійснив екстрену посадку через дії Росії - що сталось

Реклама
13:16

Потап публічно обматюкав відому українку - що сталося

13:14

Масовані удари РФ по Україні можуть повторитися: генерал спрогнозував коли

13:11

Дзвоник під час тривоги: хто з українських зірок повів дітей у школу в День знань

12:57

Чому 2 вересня не можна брати в руки гострі предмети: яке церковне свято

12:47

Лише одна людина може зупинити Путіна, і це не Трамп: Жданов назвав ім'я

12:42

Витримають усе: чотири знаки зодіаку з дивовижним терпінням

12:41

Хто представить Україну на Євробаченні-2026: думка учасника ZiferblatВідео

12:35

Путін передав сигнали Європі і США через територію України - ЗМІ

11:57

Українців закликали терміново закрити вікна та пити багато води - що сталось

11:49

До Києва вперше приїхали лідери фракцій коаліції Німеччини: яка мета візиту

11:48

"Поїде до батька в Київ": у Лорак серйозні проблеми з дочкою через нового чоловіка

11:46

Як почистити мікрохвильовку всередині содою і лимоном: чи працюють популярні лайфхакиВідео

11:37

В Україні нашестя нового шкідника: 80% урожаю під загрозою, як протидіяти йомуВідео

11:31

Новий інструмент ЗСУ на фронті: просування армії РФ скоротилося на кілометри

11:14

Експрезидент Ющенко пристрасно заговорив про справжнє кохання

11:05

Знищені гелікоптери та судно РФ: в ГУР показали кадри масованого удару по КримуВідео

10:55

Рибалка під Києвом упіймав величезну рибу: що це за червонокнижний трофей

10:45

Змусила невиліковна хвороба: путініст Якубович пішов на несподіваний крок

10:44

Найгірші дні: коли не можна копати картоплю у вересніВідео

10:43

Китайський гороскоп на завтра 2 вересня: Козлам - занепокоєння, Мавпам - травми

Реклама
10:18

Оля Цибульська захопила шанувальників рідкісними кадрами з чоловіком

10:16

ССО провели зухвалу операцію в Криму - вдалось уразити "жирну" ціль на аеродромі

10:06

Київ примушуватимуть, а Москву - замирятимуть: як Трамп закінчуватиме війну в Україні

09:53

Поліція знайшла підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія: перші кадри затримання

09:47

Росіяни розкритикували Герасимова за брехню про успіхи армії РФ на фронті - ISW

09:22

Будуть залучати ядерну зброю - в Білорусі почались військові навчання ОДКБ

08:50

Різниця двадцять два роки: Аліна Гросу показала рідкісний знімок із братом

08:49

Землю накриє майже 7-бальна магнітна буря: названо дату небезпечного шторму

08:26

Путін в Китаї розкрив свій "план закінчення війни" та назвав цинічну причину її початкуВідео

08:13

Карта Deep State онлайн за 1 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти