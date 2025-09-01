В Україні знизилися ціни на ключові овочі та фрукти - що і скільки коштує

Наприкінці літа сезонні українські овочі й фрукти подешевшали.

В Україні подешевшали овочі та фрукти / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

Ціни на овочі "борщового набору" загалом знизилися

Найбільше подешевшала малина, виноград, нектарини і помідори

Найбільше подорожчала лохина, броколі і капуста

В останній тиждень літа ціни на овочі "борщового набору" в Україні знизилися. Також дешевшають сезонні фрукти. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Картопля продовжує дешевшати. Середня відпускна ціна знизилася з 12-16 грн/кг до 11-15 грн/кг. Подешевшала й морква – з 10-13 до 8-12 грн/кг.

У той же час деякі овочі показали зростання цін. Нижня межа вартості огірка піднялася з 25 до 30 грн/кг, а верхня межа перцю зросла з 60 до 70 грн/кг. Проте помідори подешевшали. Якщо минулого тижня вони продавалися по 15-38 грн/кг, то тепер їх вартість коливається від 10 до 35 грн/кг.

Цвітна капуста продовжила дорожчати – її нижня цінова межа піднялася з 28 до 40 грн/кг. Пекінська капуста коштує 35-70 грн/кг (раніше 25-65 грн/кг), а броколі подорожчала з 40-65 до 55-70 грн/кг.

Водночас цукрову кукурудзу продають вже дешевше ніж 10 грн за качан. У сегменті зелені кріп подешевшав зі 100-200 до 80-150 грн/кг, тоді як салат навпаки подорожчав з 30-75 до 40-85 грн/кг.

Які ціни на фрукти в Україні

У фруктовому сегменті ціни змінились неоднаково. Малина продовжує дешевшати – верхня межа опустилася з 270 до 200 грн/кг. Нектарини впали в ціні з 70-100 до 60-95 грн/кг. Виноград продовжує дешевшати п’ятий тиждень поспіль. Верхня межа цін на фрукт опустилася з 150 до 130 грн/кг.

Лохина, навпаки, подорожчала з 170-240 до 200-280 грн/кг. Кавун почав дорожчати – верхня межа піднялася з 18 до 22 грн/кг. Діапазон цін на диню розширився з 38-50 до 35-55 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на продукти у вересні

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, що ціни на продукти в Україні залежать від результатів аграрного сезону. Наразі Українська аграрна асоціація очікує великий урожай, тоді як Клуб аграрного бізнесу прогнозує менший обсяг продукції.

"Тому зараз складно робити остаточні висновки. Реальну картину щодо цін ми побачимо ближче до вересня, тоді стане зрозуміло, чого очікувати восени та навесні наступного року", - зазначив Пендзин в коментарі Главреду.

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні найбільше споживають курятину, далі свинину та яловичину, при цьому ціни на м’ясо постійно зростають. Свинина подорожчала через здорожчання живої ваги свиней та втрату поголів’я через африканську чуму.

Також наприкінці літа в українських супермаркетах подешевшало вершкове масло. Станом на 29 серпня пачка "Селянського" 72,5% (200 г) коштує в середньому 107,32 грн, тоді як у липні вона коштувала 115,87 грн.

Водночас середньозважена ціна молока в Україні становить 17,20 грн/кг без ПДВ, що на 1,20 грн більше, ніж раніше. Подорожчання пояснюють зростанням попиту від виробників сирів та кондитерських виробів.

