Базовий салатний овоч подорожчав на 23%: за що тепер прийдеться більше платити

Аналітики сказали, що спостерігається скорочення пропозиції овоча на ринку.

Ціни на помідори в Україні / колаж: Главред. фото: pixabay

Коротко:

В Україні підвищились ціни на помідори

Зараз їх продають не дешевше, ніж 30-50 грн/кг

Вартість овоча все ще нижча, ніж у вересні 2024 року

З початком осені в Україні почали дорожчати помідори. Зростання цін відбулось через скорочення пропозиції продукції на ринку, хоча попит залишається стабільним. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Зазначається, що на даний момент українські виробники згодні відвантажувати тепличні помідори не дешевше за 30-50 грн/кг, що в середньому на 23% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

"Підвищувати ціни представникам тепличних комбінатів дозволяє значна активізація попиту на внутрішньому ринку, адже дедалі більшу зацікавленість у придбанні томатів стали виявляти місцеві роздрібні мережі та гуртові компанії", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що попри подорожчання сьогодні тепличний томат в Україні коштує в середньому на 25% дешевше, ніж на початку вересня 2024 року.

Що буде з цінами на продукти у вересні

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин говорив, що на вартість продуктів у вересні впливатиме врожайність.

Він наголосив, що ціни в Україні сильно залежать від успішності аграрного сезону.

"Погода була типовою для України — без аномальних посух і спеки. Літо було дощовим і помірним, ґрунт отримав достатньо вологи, тож урожай городини має бути добрим", - додав експерт.

Чому ростуть ціни на продукти / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - що відомо

Як повідомляв Главред, в Україні переглянули ціни на деякі продукти харчування. Зокрема, найбільше подорожчало куряче філе, і в окремих супермаркетах його вартість уже перевищує ціну свинини.

Також відомо, що впродовж місяця в Україні подешевшала молочна продукція. На зниження цін вплинуло зменшення внутрішнього попиту, збільшення імпорту сирів та призупинення експорту молочної продукції до країн ЄС.

Крім того, в Україні з 1 вересня почали рости ціни на білокачанну капусту. Це пов'язано з обмеженням пропозиції в умовах активної торгівлі.

