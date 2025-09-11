Рус
Після космічної ціни різке падіння: в Україні подешевшав популярний овоч

Анна Косик
11 вересня 2025, 11:21
Аналітики прогнозували, що базовий овоч буде дорожчати приблизно до кінця тижня, але ціни на нього раптово знизились.
Капуста в Україні подешевшала після різкого скачка у ціні

Що повідомили аналітики:

  • Білокачанна капуста на українському ринку почала дешевшати
  • Причиною падіння ціни став початок збирання пізніх сортів капусти
  • Зниження цін на капусту може бути тимчасовим

В Україні почали стрімко знижуватися ціни на білокачанну капусту, яка ще минулого тижня била усі рекорди у вартості. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Станом на сьогодні, 11 вересня, негативна цінова тенденція спостерігається на ринку через початок збирання виробниками пізніх сортів капусти майже у всіх регіонах України.

Як змінилася ціна на капусту

За останній тиждень ціни на капусту знизилися на 19%. Більшість виробників відвантажують овоч по ціні 6-12 гривень за кілограм, тоді як минулого тижня капусту віддавали по 7-16 гривень.

"За словами самих виробників, погода цього сезону не найкраще позначилася на товарному вигляді середніх та пізніх сортів капусти: через тривалу посуху на капустяних полях розвинулися захворювання та шкідники, що згодом призвело до розтріскування кочанів капусти", - додали аналітики.

Чи подешевшала капуста за останній рік

Сьогодні ціни на білокачанну капусту в середньому на 50% нижчі, ніж в аналогічний період попереднього року. Однак варто враховувати, що зараз у продаж надходить капуста, яка не придатна до закладки на тривале зберігання. Тому зниження цін може бути тимчасовим явищем.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Скільки коштувала капуста на початку вересня та чому

Главред писав, що з 1 вересня в Україні почали рости ціни на білокачанну капусту через обмеження пропозиції в умовах активної торгівлі. Тоді аналітики прогнозували, що ціни на овоч підуть на спад приблизно з 15 вересня, однак це сталося раніше.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що станом на початок вересня 2025 року середня ціна кілограма курячого філе становить 239,55 гривень. Для порівняння: у липні його можна було придбати за 218,21 гривень, тобто ціна зросла більш ніж на 21 гривню.

Раніше стало відомо, що за інформацією аналітиків, з настанням осені тепличні огірки в Україні помітно подешевшали. Наразі овоч продають по 20-40 гривень за кілограм.

Напередодні також повідомлялося, що з початком осені в Україні почали дорожчати помідори. Зростання цін відбулось через скорочення пропозиції продукції на ринку, хоча попит залишається стабільним.

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

