В Україні дешевшає головний салатний овоч - ціни вже на 27% нижчі, ніж торік

Руслана Заклінська
8 вересня 2025, 18:30
Ціни на овоч знизилися приблизно на 16% порівняно з початком місяця.
В Україні дешевшає головний салатний овоч - ціни вже на 27% нижчі, ніж торік
В Україні різко подешевшав популярний салатний овоч

Коротко:

  • В Україні подешевшалитепличні огірки
  • Ціни впали до 20–40 грн/кг
  • Порівняно з вереснем минулого року огірки вже на 27% дешевші

З настанням осені тепличні огірки в Україні подешевшали. Наразі овоч продають по 20-40 грн за кілограм. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

За даними аналітиків, нинішця вартість огірків приблизно на 16% нижча порівняно з початком місяця. Причиною зниження цін стало значне збільшення пропозиції тепличних огірків на ринку. Попит при цьому залишався на відносно низькому рівні, що додатково впливало на формування більш доступних цін.

Аналітики пояснюють підвищену пропозицію сприятливими погодними умовами, які встановилися майже на всій території України. Завдяки теплій та стабільній погоді зростає урожай огірків другого обороту - тих, що були посіяні влітку, і які починають надходити на ринок саме зараз.

У порівнянні з вереснем минулого року тепличні огірки в Україні вже здешевшали приблизно на 27%. Водночас ключові гравці ринку застерігають, що ситуація на ринку може змінитися найближчим часом, залежно від погодних умов, динаміки попиту та обсягів виробництва.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що очікувати від цін на продукти у вересні

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що вартість продуктів у вересні буде значною мірою залежати від урожайності. За його словами, ціни в Україні тісно пов’язані з успішністю аграрного сезону.

"Погода була типовою для України - без аномальних посух і спеки. Літо було дощовим і помірним, ґрунт отримав достатньо вологи, тож урожай городини має бути добрим", - підкреслив експерт.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, на початку осені в Україні подорожчали тепличні помідори через скорочення пропозиції при стабільному попиті. Ціни зараз становлять 30–50 грн/кг, що на 23% більше, ніж наприкінці минулого тижня.

Також подорожчала картопля деяких сортів. Станом на 7 вересня кілограм молодої картоплі коштує в середньому 27,20 грн (раніше – 22,52 грн), а рожева картопля зросла з 24,90 до 27,60 грн/кг.

Крім цього, у серпні в Україні здешевшала молочна продукція через зменшення попиту, зростання імпорту сирів та призупинення експорту до ЄС. Найбільше подешевшали сири Гауда (-9%) та Моцарелла (-2%) та пастеризоване молоко у плівці (-5%).

Читайте також:

Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

продукти харчування ціни на продукти огурец огірки новини України овочі
