Важливий продукт в Україні продають за 'смішною' ціною - що стрімко подешевшало

За місяці в Україні знизились ціна на низку популярних продуктів.

В Україні подешеввшала молочка / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Головне:

В Україні здешевшала молочна продукція

Ціни на молоко, кефір, сметану, йогурти та окремі сири знизилися

Ціни впали через зменшення попиту, збільшення імпорту сирів та призупинення експорту до ЄС

Впродовж місяця в Україні подешевшала молочна продукція. На зниження цін вплинуло зменшення внутрішнього попиту, збільшення імпорту сирів та призупинення експорту молочної продукції до країн ЄС. Про це повідомили аналітики Асоціації виробників молока.

У серпні ціни на молоко та молочні продукти, такі як кефір, сметана, йогурти та окремі види сирів, знизилися. Водночас динаміка цін залежала від форми пакування, жирності продуктів та конкретного виду молочної продукції.

Найбільш помітне здешевшання зафіксовано у сиру Гауда українського виробництва жирністю 45%. Його середня ціна становить 563,38 грн/кг, що на 54,53 грн (-9%) менше порівняно з липнем. Проте в річному вимірі сир подорожчав на 114,33 грн (+25%).

Ще один сир, який відчутно подешевшав, - Моцарелла жирністю 45%. Середня ціна на неї тепер становить 590,86 грн/кг, що на 11,88 грн (-2%) менше, ніж минулого місяця. За рік Моцарелла, однак, подорожчала на 142,48 грн (+32%).

Які ціни на молоко в Україні

Ціни на пастеризоване молоко також змінилися. Молоко у плівці жирністю до 2,6% подешевшало на 5%, до 45,46 грн/кг. Така вартість на 2,59 грн менша, ніж у серпні, але продукт нарізі на 7,69 грн (+20%) дорожчий, ніж рік тому. Молоко у пластиковій пляшці, навпаки, незначно здорожчало – на 22 коп.

Яка вартість сметани і йогуртів

До списку продуктів, які порадували українців здешевленням у вересні, також увійшла сметана жирністю 15% у стаканах. Її середня ціна становить 186,28 грн/кг, що на 5,54 грн (-2,9%) дешевше серпневих цін, але на 42,08 грн (+29%) дорожче, ніж рік тому. Водночас сметана у плівці жирністю 15% подорожчала на 1,25 грн.

Закриває п’ятірку продуктів, що здешевшали, йогурт у стаканах жирністю від 1,6% до 2,8%. За місяць його ціна знизилася на 2% - до 158,06 грн/кг, або на 2,62 грн дешевше, ніж у серпні. Порівняно з минулим роком йогурт подорожчав на 24,64 грн (+18%).

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Що буде з цінами на продукти восени

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що ціни на продукти у вересні значною мірою залежатимуть від успішності аграрного сезону. Прогнози щодо врожаю різняться: Українська аграрна асоціація очікує більший урожай, а Клуб аграрного бізнесу - менший.

"Тому наразі робити остаточні висновки складно. Реальну картину щодо цін ми побачимо ближче до вересня, тоді стане зрозуміло, чого очікувати восени та навесні наступного року", - зазначив Пендзин в коментарі Главреду.

Ціни на продукти - новини України

Нагадаємо, цього року ціни на свинину в Україні помітно вищі, ніж торік, через скорочення внутрішнього виробництва. Причинами подорожчання стали рекордно низьке на початок року поголів’я свиней (менше ніж 2,9 млн голів) та сезонне зниження приросту маси влітку.

Також з 1 вересня подорожчала білокачанна капуста через обмежену пропозицію на ринку. Середня ціна зараз 7–16 грн/кг, що на 27% більше, ніж наприкінці минулого тижня.

Як повідомляв Главред, в Україні зменшився попит на вершкове масло, що спричинило його здешевшання. Ціни у мережах коливаються від 85,70 до 89,99 грн за 180 г.

Про джерело: Асоціація виробників молока Асоціація виробників молока - неприбуткове неурядове професійне об’єднання господарств, що спеціалізуються на молочному скотарстві. АВМ була офіційно зареєстрована 30 квітня 2009 року. За 10 років існування лави об’єднання зросли в 10 разів: у 2020-му учасниками АВМ є 150 господарств з усіх куточків України (середній розмір господарства — 400 корів), йдеться на сайті.

