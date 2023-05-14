Нові надбавки до пенсії: 4 мільйони українців отримають додаткові виплати до 500 грн

За даними міністерства соціальної політики України, кількість одержувачів пенсій по Україні на 1 січня 2023 року становить 10 687 921 осіб.

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Пенсії в Україні / Колаж Главред, фото УНІАН

Українські пенсіонери у 2023 році можна очікувати нових надбавок до виплат. Так, пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, продовжать отримувати доплату до пенсії.

На сьогодні діють програми підтримки пенсіонерів з мінімальною пенсією. В останні роки держава кілька разів підвищувало суму пенсійних виплат, а також запровадило доплату до пенсій за віком:

пенсіонери, яким виповнилося 80 років і більше, продовжать отримувати доплату до пенсії в розмірі до 570 гривень;

пенсіонери віком 75-80 років - у розмірі до 456 гривень;

а пенсіонери віком 70-75 років - у розмірі до 300 гривень.

"Завдяки цим заходам орієнтовно 4 мільйони пенсіонерів отримують пенсію в розмірі від 3 до 4 тисяч гривень", - зазначили в Комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, пише видання На пенсії.

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За даними Міністерства соціальної політики України, кількість одержувачів пенсій по Україні на 1 січня 2023 року становить 10 687 921 осіб.

Дивіться відео про те, як проводитимуть індексацію пенсій в Україні:

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

Частині українців доведеться чекати збільшених пенсій до червня. Працюючі пенсіонери в Україні отримають підвищені виплати тільки з 1 червня.

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