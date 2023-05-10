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У липні українцям збільшать пенсії: кому пощастить

Юлія Куришко
10 травня 2023, 11:14 оновлено 10 травня, 11:21
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Під індексацію підлягають виплати, які були призначені до 31 грудня 2022 року.
У липні українцям збільшать пенсії: кому пощастить
В Україні перерахують пенсії / колаж Главред: фото: УНІАН

З 1 липня запланована індексація на 19,7% пенсійних виплат держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам та науковцям.

Пенсійні виплати підвищать держслужбовцям, працівникам органів місцевого самоврядування, народним депутатам та науковцям.

"Від 1 липня заплановано проведення індексації на 19,7% пенсій, призначених відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність", – про це в інтерв’ю ТСН розповів голова правління Пенсійного фонду України Євгеній Капінус.

відео дня

Під індексацію підлягають виплати, призначені до 31 грудня 2022 року.

За словами керівника фонду, під час кожної індексації пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", починаючи з березня 2019 року, обов’язково звіряється розмір пенсій колишніх держслужбовців із розміром пенсії, якби їм було призначено пенсію за цим Законом, а не Законом "Про державну службу". І у разі, якщо розмір пенсії, призначеної за загальним законом, перевищить розмір пенсії держслужбовця, тоді людину автоматично, без додаткових відвідувань органів ПФУ, переводять на загальну пенсію.

Дивіться відео про те, кому у 2023 році перерахують пенсію:

"І дуже багато колишніх державних службовців вже отримують пенсію за Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", – наголосив Капінус.

Також голова Пенсійного фонду нагадав, що впродовж 2023 року вже провели кілька масових перерахунків пенсій. Зокрема, під час березневої індексації перерахували пенсійні виплати 10,5 млн українських пенсіонерів. Крім того, 1 березня було збільшили розміри мінімальних пенсійних виплат особам з інвалідністю із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують та збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

Частині українців доведеться чекати збільшених пенсій до червня. Працюючі пенсіонери в Україні отримають підвищені виплати тільки з 1 червня.

Більше пенсійних новин:

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