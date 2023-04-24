Частині українців доведеться чекати збільшених пенсій до червня: кому не пощастило

Працюючі пенсіонери в Україні отримають підвищені виплати тільки з 1 червня - оновлені суми видадуть відразу за три місяці.

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Пенсіонери / Колаж фото УНІАН

Те українські пенсіонери, які продовжують працювати, отримають підвищені виплати тільки з 1 червня нинішнього року. Про це сказала в ефірі телемарафону Керівник Мінсоцполітики Оксана Жолнович.

За її словами, затримка пояснюється тим, що дані про сплачені внески із зарплат цього року надходять до Пенсійного фонду із запізненням.

"Для переважної більшості пенсіонерів збільшення склало 400-600 грн. Для пенсіонерів, для яких перерахунок не становив такої суми, ми здійснювали доплату в 100 грн. Тобто кожен пенсіонер в Україні отримав збільшення як мінімум на 100 грн", – зазначила Жолнович.

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За її словами, незважаючи на те, що перерахунок відбувся в квітні нинішнього року, оновлені суми видадуть пенсіонерам відразу за три місяці в червні.

Як каже Жолнович, середня пенсія в Україні зараз досягла 5,3 тисячі грн.

До слова, згідно із законодавством, на перерахунок пенсії у квітні мають право працюючі українці, які виконали такі умови:

продовжили роботу після призначення пенсії;

за час роботи отримали не менше 24 місяців додаткового стажу.

Дивіться інтерв'ю нинішнього керівника Мінсоцполітики Оксани Жолнович з приводу пенсій та соціальних виплат:

Пенсії в Україні

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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