Для частини українців зробили нові правила отримання пенсій: хто потрапив під зміни

Пенсіонери, які тимчасово виїхали за кордон, мають можливість там отримувати виплати - за допомогою переказу через "Укрпошту".

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Пенсіонери та пенсія / Колаж фото УНІАН

Українські пенсіонери, які тимчасово виїхали за кордон, отримали можливість отримувати виплати там. Про це повідомили чиновники з Мінреінтеграції.

Як кажуть вони, отримувати пенсійні виплати за кордоном українці зможуть за допомогою переказу через "Укрпошту".

Крім того, в Мінреінтеграції відзначили:

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йдеться про відновлення виплат для українців за кордоном, які отримували пенсію готівкою;

провести переказ через "Укрпошту" можна тільки, якщо держкомпанія надає відповідні послуги в країні тимчасового перебування пенсіонера.

"Зазначена категорія пенсіонерів за кордоном зможе відновити отримання пенсії шляхом відправки заяви поштою. У порядку, визначеному Пенсійним фондом", - йдеться в тексті.

Як інакше отримувати пенсії

Водночас серед мільйонів вимушених переселенців в Україні більшу частину складають пенсіонери. І для того, щоб виплата почала приходити на банківську карту, пенсіонери повинні подати відповідну заяву до Пенсійного фонду. Плюс, щоб змінити спосіб виплати дистанційно (без звернення до відділення ПФУ), необхідно отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Відразу після цього:

на веб-порталі електронних послуг через "Особистий кабінет" потрібно натиснути пункт "Про пенсійне забезпечення";

вибрати пункт "Внесення змін до пенсійної справи", далі - "Заява про зміну способу виплати пенсії "(спершу необхідно заповнити потрібні поля форми заяви і завантажувати відскановані документи);

сформовану заяву потрібно завірити власним КЕП (заява автоматично надійде до ПФУ).

Дивіться сюжет каналу 1+1 про підвищення пенсій в Україні:

Пенсії в Україні

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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