У Пенсійному фонді розповіли, як перераховують пенсії мільйонам українців

Як каже керівник ПФУ Євген Капінус, якихось серйозних змін формула перерахунку пенсія за вислугу років останнім часом не зазнала.

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Пенсіонери та гроші / колаж фото УНІАН

Перерахунки пенсій дуже поширеного формату ‒ за вислугу років ‒ виробляються за загальними певними правилами. Про це заявив в інтерв'ю порталу ТСН голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус.

"Що стосується перерахунків пенсій за вислугу років, то вони проводяться і сьогодні за загальними певними правилами. Максимальний розмір пенсії за вислугу років незалежно від закону, згідно з яким призначається така пенсія, не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність. В даний час максимальний розмір пенсії становить 20 930 гривень", ‒ сказав він.

Як каже Капінус, якихось серйозних змін формула перерахунку пенсія за вислугу років останнім часом не зазнала.

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"Пенсії за вислугу років встановлюються окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності або придатності. Умови призначення і тривалість спеціального стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за вислугу років, залежить від професій/посад, на яких працювала людина, і закону, згідно з яким призначається така пенсія", ‒ підсумував він.

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Пенсії в Україні

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше тодішній міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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