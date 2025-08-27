Українцям загрожує 'заморожування' пенсій: хто ризикує залишитися без виплат

Щоб відновити виплати, пенсіонеру потрібно підтвердити свою особу - або особисто у відділенні банку, або через відеозв'язок.

Важливе:

В Україні контролюють виплати на пенсійні рахунки

Щоб відновити виплати, пенсіонеру потрібно підтвердити свою особу

Юрист Тарас Никифорчук пояснив, що контроль за пенсійними рахунками проводять з метою виявлення кількох ситуацій.

Якщо виявлять такі випадки, виплати тимчасово призупинять: гроші на рахунок не надходитимуть, каже він.

Причина моніторингу:

пенсіонери отримують виплати через довірену особу понад рік поспіль;

не проходили обов'язкову ідентифікацію;

тривалий час не користувалися коштами на рахунку - не знімали готівку і не здійснювали покупок.

Щоб відновити виплати, пенсіонеру потрібно підтвердити свою особу - або особисто у відділенні банку, або через відеозв'язок.

Такі перевірки дають змогу переконатися, що пенсію отримує саме той, кому її призначено. Це особливо важливо, оскільки частина пенсіонерів перебуває на тимчасово окупованих територіях, і з ними немає стабільного зв'язку.

Зазначимо, що система перевірки пенсіонерів існує ще з 2004 року, але донедавна застосовувалася неактивно, оскільки більшість пенсіонерів регулярно користувалися банківськими картками.

Перерахунок пенсій: що кажуть експерти

Пенсійний експерт роз'яснив, як повернути недоотримані суми та які кроки для цього необхідні.

Якщо в трудовій книжці зазначено, що людина має безперервний стаж із 2 січня 2002 року до 2 липня 2010 року, під час розрахунку пенсії слід враховувати низку нюансів.

Навіть за правильно підрахованого трудового стажу може виникнути інша важлива проблема - занижений коефіцієнт заробітної плати. Його розраховують на основі доходів за період із липня 2000 по липень 2021 року.

Система Пенсійного фонду України, згідно з чинним законодавством, автоматично виключає до 10% страхового стажу (у цьому випадку - 42 місяці) з найнижчими доходами, щоб мінімізувати вплив слабких періодів на розрахунок пенсії.

Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати освітянам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви чи документи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

