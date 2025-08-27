Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Українцям загрожує "заморожування" пенсій: хто ризикує залишитися без виплат

Олексій Тесля
27 серпня 2025, 17:45
119
Щоб відновити виплати, пенсіонеру потрібно підтвердити свою особу - або особисто у відділенні банку, або через відеозв'язок.
Українцям загрожує 'заморожування' пенсій: хто ризикує залишитися без виплат
Українцям розповіли про моніторинг пенсійних виплат / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливе:

  • В Україні контролюють виплати на пенсійні рахунки
  • Щоб відновити виплати, пенсіонеру потрібно підтвердити свою особу

Юрист Тарас Никифорчук пояснив, що контроль за пенсійними рахунками проводять з метою виявлення кількох ситуацій.

Якщо виявлять такі випадки, виплати тимчасово призупинять: гроші на рахунок не надходитимуть, каже він.

відео дня

Причина моніторингу:

  • пенсіонери отримують виплати через довірену особу понад рік поспіль;
  • не проходили обов'язкову ідентифікацію;
  • тривалий час не користувалися коштами на рахунку - не знімали готівку і не здійснювали покупок.

Щоб відновити виплати, пенсіонеру потрібно підтвердити свою особу - або особисто у відділенні банку, або через відеозв'язок.

Такі перевірки дають змогу переконатися, що пенсію отримує саме той, кому її призначено. Це особливо важливо, оскільки частина пенсіонерів перебуває на тимчасово окупованих територіях, і з ними немає стабільного зв'язку.

Зазначимо, що система перевірки пенсіонерів існує ще з 2004 року, але донедавна застосовувалася неактивно, оскільки більшість пенсіонерів регулярно користувалися банківськими картками.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити
/ Главред

Перерахунок пенсій: що кажуть експерти

Пенсійний експерт роз'яснив, як повернути недоотримані суми та які кроки для цього необхідні.

Якщо в трудовій книжці зазначено, що людина має безперервний стаж із 2 січня 2002 року до 2 липня 2010 року, під час розрахунку пенсії слід враховувати низку нюансів.

Навіть за правильно підрахованого трудового стажу може виникнути інша важлива проблема - занижений коефіцієнт заробітної плати. Його розраховують на основі доходів за період із липня 2000 по липень 2021 року.

Система Пенсійного фонду України, згідно з чинним законодавством, автоматично виключає до 10% страхового стажу (у цьому випадку - 42 місяці) з найнижчими доходами, щоб мінімізувати вплив слабких періодів на розрахунок пенсії.

Раніше повідомлялося, кому нараховуватимуть доплату до зарплати. Доплати освітянам нараховуватимуться автоматично, без необхідності подавати заяви чи документи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, хто з пенсіонерів залишиться без доплат. Деякі категорії громадян не отримають підвищення виплат, згідно з постановою про порядок індексації пенсій в Україні.

Як писав Главред, в Україні проіндексують пенсії. Мінімальна сума надбавок складе не менше 100 гривень.

Більше новин:

Що таке Пенсійне страхування?

Пенсійне страхування — вид особистого страхування на підставі відповідного договору між страховиком і дієздатним громадянином, за яким у разі настання пенсійного віку громадянин має право на одержання додаткової пенсії за рахунок сплати страхових внесків. Договір добровільного страхування додаткової пенсії укладається у письмовій формі і засвідчується страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом). Підприємства та організації за рішенням адміністрації і профспілкового комітету, якщо це передбачено колективним договором (угодою), а також колгоспи та інші кооперативні організації за рішенням загальних зборів можуть відшкодовувати працівникам за рахунок власних коштів, призначених для оплати праці, повністю або частково внески, сплачені ними за договорами добровільного страхування додаткової пенсії (ст. 9 Закону України „Про пенсійне забезпечення"), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

пенсії виплати пенсії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україну повертається нестерпна спека: синоптики назвали дату різкого похолодання

В Україну повертається нестерпна спека: синоптики назвали дату різкого похолодання

19:44Синоптик
Переселенцям виплатять до двох мільйонів гривень на житло: Кабмін ухвалив рішення

Переселенцям виплатять до двох мільйонів гривень на житло: Кабмін ухвалив рішення

19:23Економіка
Поки США мріють про завершення війни в 2025 році, Путін готує новий удар

Поки США мріють про завершення війни в 2025 році, Путін готує новий удар

19:10Погляди
Реклама

Популярне

Більше
У популярної української співачки новий роман: "Все видно по очах"

У популярної української співачки новий роман: "Все видно по очах"

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

"Всі це знають": у Бразилії сказали, коли закінчиться війна в Україні

Філіп Кіркоров зганьбився на всю РФ - що сталося

Філіп Кіркоров зганьбився на всю РФ - що сталося

ТОП-4 знаки: астрологи назвали чоловіків, що вміють любити по-справжньому

ТОП-4 знаки: астрологи назвали чоловіків, що вміють любити по-справжньому

Суми частково без світла, вода - за графіком: армія РФ масовано атакувала місто БПЛА

Суми частково без світла, вода - за графіком: армія РФ масовано атакувала місто БПЛА

Останні новини

19:53

"Цього було б достатньо": експерт назвав кількість ракет, здатних змінити хід війни

19:44

На що вказує великий палець - вчені розкрили його зв’язок із розміром мозку

19:44

В Україну повертається нестерпна спека: синоптики назвали дату різкого похолодання

19:23

Переселенцям виплатять до двох мільйонів гривень на житло: Кабмін ухвалив рішення

19:11

Путін готує пастку на зустріч із Зеленським - чим закінчаться переговориВідео

Різке потепління накриє Україну: синоптик назвав датиРізке потепління накриє Україну: синоптик назвав дати
19:10

Поки США мріють про завершення війни в 2025 році, Путін готує новий ударПогляд

18:55

Дадуть врожай уже за місяць: що можна посіяти або посадити у вересніВідео

18:37

Ексдружина футболіста Пятова похвалилася ідеальним чоловіком

18:33

Чому коти так люблять пити воду з крана: цікаве пояснення ветеринара

Реклама
18:25

Україна може перемоги Росію у війні - бійці ГУР назвали єдиний дієвий метод

18:15

Грошей не взяв: Тополя розповів, яку послугу йому зробив Зеленський

17:52

Які цифри номерів телефонів "притягують" гроші та удачу: нумерологи пояснили

17:51

"Вони посперечалися на гроші": Бужинська розповіла правду про знайомство з чоловіком

17:45

Українцям загрожує "заморожування" пенсій: хто ризикує залишитися без виплат

17:37

Каленюк з ЦПК називає наших воїнів "московськими гнидами", а сама переховує чоловіка від мобілізації, – військовий

17:28

Президент Азербайджану заявив про вторгнення Росії і окупацію країни - що сталось

17:24

Долар та євро різко впали: новий курс валют значно укріпив гривню

17:14

Прикутий до ліжка: ведучого "У світі тварин" Миколу Дроздова кинули доньки

16:55

Обвал ціни на 12%: вартість одного фрукту в Україні різко зменшилась

16:52

Виїжджати за кордон зможе ще одна категорія громадян: КМУ ухвалив важливе рішення

Реклама
16:50

Перші подихи осені принесуть щастя: які ТОП-3 знаки отримають подарунок від долі

16:49

Гороскоп на вересень 2025: Водоліям - хороші новини, Рибам - випробування

16:42

Чим відрізняються два хлопці: відмінності треба знайти всього за 27 секунд

16:41

Росіяни зайшли в ще одну область України - в ЗСУ розповіли, яка зараз ситуація

16:28

Енріке Іглесіас стане батьком учетверте: хто народить йому дитину

16:25

Посівний календар на вересень 2025 року: що потрібно зробити в саду і на городі

16:22

Чоловікам 18-22 років дозволили перетинати кордон: коли запрацюють зміни

16:19

Один рух і "сліпі зони" зникнуть: що варто зробити водіям в автоВідео

15:53

Трамп переконав Орбана: у Politico дізналися про домовленість щодо України

15:50

Сім'я Брюса Вілліса ухвалила важливе рішення

15:48

Куди відлітають лелеки: орнітолог пояснив, як птахи долають шлях до Африки

15:45

Чи визнають США Крим російським - політолог розкрив, чого чекати УкраїніВідео

15:31

"Це життя": Олена Мозгова розповіла про розставання з чоловікомВідео

15:29

У ворога проблеми на фронті: у ЗСУ сказали, коли наступ РФ піде на спад

15:22

Малолітня дочка путіністки Борисової зробила груди

15:03

Відома українська співачка розлучилася з чоловіком після десяти років шлюбу - деталі

14:59

Загроза оточення та котла: відомо про складну ситуацію біля ключового міста

14:56

У переговорах щодо територій "компроміс неможливий": з'явився сумний прогнозВідео

14:52

"Супермен" — новий фільм про легендарного супергероя доступний на Київстар ТБ

14:44

Коли жага до життя сильніші за смерть: телеканал 2+2 знімає воєнну драму "Живий"

Реклама
14:42

В Україні знайшли діючий вулкан: де знаходиться диво, про яке мало хто знає

14:22

Гороскоп Таро на завтра 28 августа: Девам - двигаться дальше, Львам - говорить

14:01

Як може завершитися війна та з чим залишиться Україна: названо два сценарії

13:57

Переговори з РФ: Зеленський зробив різку заяву і назвав головну умову

13:57

При зустрічі краще тікати: названо небезпечну і отруйну рибу, яка живе в УкраїніВідео

13:38

Як один правитель України повністю змінив її майбутнє — все вирішило важке рішенняВідео

12:58

Обколоті: зрадниць Лорак і Асті висміяли в Росії

12:58

На очах дружини: Усик влаштував дикі танці з ДорофєєвоюВідео

12:49

Підрив і потужна пожежа: ЗМІ розкрили деталі вибуху на нафтопроводі в РФ

12:47

"При Порошенку Путін заробив $36 млрд на "Дружбі", а тепер нардеп примазується до її підриву" – військовий

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти