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Від м'яса і молочки до гречки та олії: в Україні рекордно зростають ціни на продукти

9 листопада 2021, 14:55

Експерти прогнозують: в Україні зростуть ціни на всі продукти — від 15% до 50%.

супермаркет, Продукти, магазин
В Україні дорожчають продукти харчування / УНІАН

У зв'язку із зростанням вартості природного газу для промисловості в 5-6 разів, а також тарифів на електроенергію, в Україні зростають ціни на багато продуктів харчування.

Як повідомляють Факти ICTV, у Федерації роботодавців прогнозують: зростуть ціни на всі продукти споживання — від 15% до 50%. А деякі категорії товарів, можливо, і в кілька разів.

Від м'яса до овочів: що підскочить в ціні

Відзначається, що в порівнянні з цим же періодом минулого року, свинина і яловичина подорожчали на 16%, курятина на 27%, яйце на 23%.

Цінові рекорди протягом року, звичайно, били масло і цукор. За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, тільки за рік цукор піднявся на 40%, масло — на 58%. І до Нового року ціни знову зростуть.

Хліб, який вже зараз коштує під 20 грн за буханець, підніметься на 10-20%. Тому що 90% підприємств печуть на газовому обладнанні.

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Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук прогнозує, що до кінця року морква, цибуля, буряк додадуть у вартості +10%.

У матеріалі йдеться, що точно виросте в ціні м'ясо, подорожчають корми для тварин. Тому що підприємства сушать Комбікорми на газу. На молочку тільки за осінь ціни стрибнули на 10%, і можуть вирости ще приблизно на стільки ж.

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Різке зростання цін на олію і гречку

Як пише Agronews, за останні місяці ціни на соняшникову олію у магазинах підскочили на 4% до 66,65 грн за пляшку. Причому прогнозується, що підвищення цін у листопаді відбудеться ще на 2-3%.

У перерахунку, після подорожчання за літр продукту українці заплатять вже близько 75 грн. "Преміальне" масло в склі обійдеться і в 100 грн за 0,5 л.

Очікувати, що роздрібна ціна на цукор принаймні збережеться на рівні нинішніх близько 30 гривень, експерти не радять. Ця ціна нижча навіть актуальної собівартості виробництва, і вже найближчим часом її переглянуть у бік збільшення — - пише Бізнес UA.

За словами виконавчого директора Міжнародної асоціації гречки Сергія Громового, до кінця цього року гречка з нинішніх 50 гривень за кілограм може подорожчати до 60 — 65 грн.

Стрімко додає в ціні і рис. На початок листопада продавці пропонують викласти за кілограм недорогих видів цієї крупи 35 — 45 гривень. На вартості позначається подорожчання енергоносіїв і логістики.

читайте такожВ Україні різко злетіли ціни на продукти: стало відомо про рекордне подорожчання

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що, ціни на цукор і соняшникова олія в Україні у вересні в річному вираженні-порівняно з вереснем 2020 року – зросли на 88% і 71,7% відповідно.

У вересні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 60,7%, хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо – на 12,3%, макарони – на 10%.

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