150 грн за 1 літр: соняшникова олія в листопаді ще більше подорожчає

Соняшникова олія / ua.depositphotos.com

В Україні соняшникова олія у листопаді ще більше подорожчає.

Як кажуть експерти, хоч і світові ціни на соняшникову олію знизилися, проте все одно залишаються на високому рівні.

"Ціни на пальмову олію залишаються високими. Це найближчим часом буде підтримувати ціни на соєву та соняшникову олію на високому рівні", - пояснили фахівці, передає Agronews.

Ціни на соняшникову олію в листопаді 2021

На тлі затримки збору і стримування продажів виробниками на початку сезону, переробники швидко підвищили закупівельні ціни зі стартових 15000 грн/т до 20000 грн/т з доставкою на завод.

Однак минулого тижня на тлі незначного зниження котирувань соняшникової олії ціни на соняшник з доставкою на заводи знизилися до рівня 18300 - 19000 грн/т (695-725 $/т) для 46-47% олії з премією за кращу олійність.

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За останні місяці ціни на соняшникову олію в магазинах підскочили до 66,65 грн (+4%).

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Експерти прогнозують підвищення цін у листопаді ще на 2-3%. У перерахунку, після подорожчання за літр продукту українці заплатять вже близько 75 грн.

"Преміальне" масло в склі обійдеться і в 100 грн за 0,5 л.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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