УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

150 грн за 1 літр: соняшникова олія в листопаді ще більше подорожчає

3 листопада 2021, 12:39

За останні місяці ціни на соняшникову олію в магазинах підскочили на 4%.

масло
Соняшникова олія / ua.depositphotos.com

В Україні соняшникова олія у листопаді ще більше подорожчає.

Як кажуть експерти, хоч і світові ціни на соняшникову олію знизилися, проте все одно залишаються на високому рівні.

"Ціни на пальмову олію залишаються високими. Це найближчим часом буде підтримувати ціни на соєву та соняшникову олію на високому рівні", - пояснили фахівці, передає Agronews.

Ціни на соняшникову олію в листопаді 2021

На тлі затримки збору і стримування продажів виробниками на початку сезону, переробники швидко підвищили закупівельні ціни зі стартових 15000 грн/т до 20000 грн/т з доставкою на завод.

Однак минулого тижня на тлі незначного зниження котирувань соняшникової олії ціни на соняшник з доставкою на заводи знизилися до рівня 18300 - 19000 грн/т (695-725 $/т) для 46-47% олії з премією за кращу олійність.

Реклама

За останні місяці ціни на соняшникову олію в магазинах підскочили до 66,65 грн (+4%).

читайте такожВ Україні злетять ціни на молочні продукти: в чому причина

Експерти прогнозують підвищення цін у листопаді ще на 2-3%. У перерахунку, після подорожчання за літр продукту українці заплатять вже близько 75 грн.

"Преміальне" масло в склі обійдеться і в 100 грн за 0,5 л.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Читайте також:

viber
олія ціни на продукти
Зараз ви переглядаєте новину «150 грн за 1 літр: соняшникова олія в листопаді ще більше подорожчає». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
"Щойно помре": астролог розповів, коли Путіну знайдуть заміну"Щойно помре": астролог розповів, коли Путіну знайдуть заміну Прикмети на 3 листопада: що не можна робити в Ілларіонов день і як не потрапити в бідуПрикмети на 3 листопада: що не можна робити в Ілларіонов день і як не потрапити в біду Молодик в листопаді 2021: що потрібно робити, щоб залучити енергію грошейМолодик в листопаді 2021: що потрібно робити, щоб залучити енергію грошей Тарифи на газ злетять: кого в листопаді змусять розщедритисяТарифи на газ злетять: кого в листопаді змусять розщедритися "Оберіг від імпотенції": Леся Нікітюк в ультракороткій шкіряній сукні розохотила мережу"Оберіг від імпотенції": Леся Нікітюк в ультракороткій шкіряній сукні розохотила мережу
14:38

У Луцьку від каштанів померла 8-річна дівчинка

14:26

Міноборони залишилось без голови: Рада ухвалила відставку Тарана Відео

14:23

11.11-розпродаж на AliExpress: як зробити покупку і на що звернути увагу

14:20

"Це просто дно!": інфекціоніст не може доїхати до COVID-хворих через марш антивакцинаторів

14:17

"Собаче" життя Сергія Бабкіна: музикант озвучить бульмастифа Джека в серіалі 1 + 1 Джек і Лондон Відео

Реклама
14:00

Гороскоп на 4 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: розчарування в близькому і щасливий випадок Відео

13:37

Школяр два роки знущався над дівчинкою у Тернополі: його матір оштрафували

13:37

"Ой, ну пантера!": Надія Мейхер в чорному сітчастому боді загіпнотизувала фанатів пишними формами

13:34

Тепер офіційно: Верховна Рада звільнила міністра екології Абрамовського Відео

13:32

Парламент відправив у відставку міністра економіки Любченка Відео

13:27

Ляшко назвав акцію "антивакцинаторів" насмішкою над медиками і родичами померлих від COVID-19 Відео

13:25

Геймінг проти майнінгу новости компании

13:19

Стало відомо про стан здоров'я Кравчука Відео

13:18

Протест антивакцинаторів у Києві: проросійські провокатори заявляють про "проплаченість" акції Відео

13:17

Вінниця за програмою "Велике будівництво" отримала нові лікарні

13:13

Топ-7 продуктів, які допоможуть швидше одужати

12:48

Сонце в мертвому градусі спровокувало потужні магнітні бурі в листопаді Відео

12:46

Наймодніші стрижки осінь-зима 2022 з чубчиком, від яких зараз божеволіє весь світ Фото Відео

12:42

Соціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусу Відео

12:39

150 грн за 1 літр: соняшникова олія в листопаді ще більше подорожчає Відео

Реклама
12:03

В Україні почнуть забирати автомобілі у "водіїв-гонщиків": що відомо Відео

12:02

"Їй же не було погано": підлітки розповіли, як знущалися над хворою бабусею в Києві Відео

12:00

"Що буде далі - не знає жодна жива душа": Комаровський розповів про ефективність вакцин Відео

11:53

Першіння в горлі: що викликає і як позбутися - народні засоби

11:50

Смерть 7-річного Андрійка з Черкас: діда та бабусю дитини направили на психіатричну експертизу

11:37

До чого сняться пологи: тлумачення сну

11:34

Сертифікат не підробляла, але акцію підтримує: Савченко заявилася на мітинг антивакцинаторів Відео

11:31

Коли Дмитрівська субота 2021: як правильно поминати покійних

11:20

Небезпечна осіння погода з дощем, туманом і мокрим снігом: яким буде 3 листопада в Україні Відео

11:13

Тіна Кароль вразила вигинами в прозорій сукні на голе тіло

11:10

У МОН не знають, коли школярі повернуться за парти Відео

11:02

Не раніше травня 2022: введення в експлуатацію Північного потоку-2 може затягнутися - Bloomberg Відео

10:57

Три області України на порозі "червоної" зони: кого чекають обмеження Відео

10:52

Приїхала на похорон мами, а поховала ще й батька: ковід забрав життя відомого лікаря та її чоловіка

10:50

Без гриму та ретуші: як насправді виглядає 74-річна Софія Ротару

10:43

Мітинг антивакцинаторів у Києві: силовики охороняють Раду, місто завмерло у заторах Відео

10:13

На дорогах України збільшилася кількість камер автофіксації порушень ПДР: де вони розташовані

10:06

Київ другий день поспіль б'є рекорди смертності від COVID-19 Відео

10:03

12-річній дівчинці палалізувало ногу: в Україні підтвердили ще один випадок поліомієліту

09:47

Місячний календар стрижок на листопад 2021: кращі дні для нової зачіски та манікюру

Реклама
09:33

Стефанчук назвав умову, за якої Зеленський не піде на другий президентський термін Відео

09:16

Гороскоп на 2022 рік для жінок: багатий обранець, фінансова удача або міцний шлюб Відео

09:13

Розпочніть свій день з користю: 5 корисних напоїв для сніданку

09:05

Помер актор з "Бригади": незадовго до смерті його звільнили з колонії суворого режиму

08:45

Гороскоп на 3 листопада 2021 для всіх знаків Зодіаку: знак згори, розчарування або приємні сюрпризи Відео

08:44

Введення локдауну в Україні: Радуцький оцінив шанси посилення карантину по всій країні

08:23

Коронавірус 3 листопада: за добу в Україні померли 720 пацієнтів

08:21

Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний підозрюваний відмовився від аналізу крові

08:03

Перед смертю Антон Поляков зустрівся з хакером, якого розшукують за кіберзлочини - ЗМІ Відео

07:46

Вони провалили випробування війною Погляд

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти