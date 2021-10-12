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Понад 100 гривень за літр: українців попередили про рекордний зліт цін на олію

12 октября 2021, 09:21

Собівартість соняшникової олії збільшується через зростання складових витрат переробки.

рослинна олія
В Україні дорожчає рослинна олія / УНІАН

Ціни на соняшникову олію в Україні на порозі нового відчутного зростання. Прогнозується його подорожчання понад 100 гривень за літр.

Одним з основних факторів зростання цін є збільшення вартості енергоносіїв. Як пояснив власник групи компаній Градолія Станіслав Таршин, собівартість виробництва олії через різке подорожчання газу збільшиться на 5-10%, пише Obozrevatel.

Крім того, відбувається 25%-й зростання інших складових витрат переробки, таких як електроенергія і гексановий розчинник (становить понад 30% собівартості виробництва).

Головні причини зростання цін на соняшникову олію:

  • українські ціни залежать від світових, але знижуються більш повільно;
  • на експортну продукцію українські виробники не платять ПДВ, а за масло, яке продається в ЄС, доводиться віддавати 20% податку на додану вартість;
  • в ЄС є конкуренція на ринку соняшникової олії, в той час як в Україні в основному місцеве виробництво.

Ціни на соняшникову олію: що відбувається в Європі

У 2021 році в більшості країн Європи ціни на олію злетіли в 1,5-2 рази. Це сталося на тлі відносно хорошого врожаю і порівняно невисокого попиту.

За таким попитом пішов різкий відкат: соняшникова олія почала дешевшати, деякі країни перейшли на більш дешеві рослинні жири, хтось почав антимонопольне розслідування, а в інших державах вирішили використовувати накопичені запаси.

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Додамо, що вже зараз, наприклад, в Італії воно коштує майже в три рази менше, ніж в Україні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські магазини втридорога продають соняшникову олію вітчизняного виробництва. У той же час, наш продукт за кордоном йде в рази дешевше. Зокрема, найнижча ціна на соняшникову олію в Україні - 43 грн. Але це за півлітра.

Також, раніше Главред писав, що більше половини вершкового масла, яке продають в Україні, є фальсифікатом.

viber
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