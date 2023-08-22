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Хто з осені може залишитися без пенсій і соцвиплат: назвали категорії

Дмитро Відоменко
22 серпня 2023, 15:40
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Ощадбанк з 1 вересня відновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соцдопомоги серед переселенців
Пенсіонерка, субсидії
З 1 вересня розпочнеться проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та переселенців / колаж Главред, фото УНІАН

Після офіційного закінчення коронавірусної пандемії в Україні з 1 вересня знову розпочнеться проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів, а також одержувачів соціальної допомоги серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомляють представники пресслужби Ощадбанку.

Відразу після проходження фізичної ідентифікації за заздалегідь встановленою процедурою видаткові операції по рахунках будуть автоматично розблоковані банком не пізніше, ніж в наступний календарний день.

Як пройти фізичну ідентифікацію

  • Обов'язково потрібно особисто звернутися до найближчого відділення Ощадбанку. При собі необхідно мати паспорт або інший документ, який посвідчує особу, а також основну платіжну картку або основне ЕПП (електронне пенсійне посвідчення).
  • Потім - необхідно пред'явити працівникам банку основну картку або ЕПП, або паспорт, або інший документ, який посвідчує особу.
  • Також слід провести переведення в готівку або перегляд залишку грошових коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто через виконання операції, яка передбачає введення людиною PIN-коду).

"Зазначаємо, що питання припинення або продовження нарахування пенсійних або інших соціальних виплат на карткові рахунки внутрішньо переміщених осіб належать до компетенції відповідних державних органів, які здійснюють відповідні соціальні виплати", – заявили в "Ощадбанку".

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Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

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