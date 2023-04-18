300 гривень щомісяця: кому з пенсіонерів доплачуватимуть в Україні

Уже в квітні пенсіонери отримають пенсійну виплату з урахуванням компенсації, встановленої з дати досягнення 70 років.

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Пенсії в Україні / Колаж Главред, фото УНІАН

В Україні пенсіонери, які досягли 70 років, встановили щомісячну доплату до пенсії у розмірі 300 грн.

Як повідомили в Пенсійному фонді відомості на виплату пенсії на наступний місяць готуються заздалегідь.

"До початку виплатного періоду, який триває з 4 по 25 число кожного місяця, будуть внесені доплати", - повідомили в ПФУ, передає видання На пенсії.

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Відповідно щомісяця, перед початком нарахування, проводяться всі перерахунки пенсій на наступний виплатний період, зокрема у зв'язку зі встановленням щомісячної доплати до пенсії в розмірі 300 грн.

Тому в квітні пенсіонери отримають пенсійну виплату з урахуванням компенсації, встановленої з дати досягнення 70 років.

Хто отримає підвищену пенсію в 2023 році

З 1 квітня 2023 виплати перерахують для українців, які вийшли на пенсію за віком, але продовжують працювати і отримувати страховий стаж.

Розмір пенсії буде збільшено, якщо останній раз перерахунок проводився два роки тому або раніше, тобто стаж збільшився як мінімум на 24 місяці.

Наприклад, якщо людина вийшла на пенсію (або їй провели перерахунок) у 2021 році і продовжує працювати до теперішнього часу, то зараз вона може розраховувати на підвищення виплат.

Варто відзначити, наступне збільшення розміру пенсій в Україні планується в липні 2023. Пенсійні виплати державним службовцям та науковцям, призначені до 31 грудня 2022 року проіндексують на коефіцієнт 1,2.

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