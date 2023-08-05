До кінця серпня пройти перевірку: хто з українців може залишитися без пенсії.

В Україні частина пенсіонерів повинні пройти до кінця серпня ідентифікацію особи - ті, хто знайшов притулок від війни за кордоном.

https://glavred.net/economics/do-konca-avgusta-proyti-proverku-kto-iz-ukraincev-mozhet-ostatsya-bez-pensii-10491043.html Посилання скопійоване

Українським пенсіонерам за кордоном потрібно буде пройти ідентифікацію особи / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні деяка кількість пенсіонерів (ті, хто знайшов притулок від війни за кордоном), повинні пройти до кінця серпня ідентифікацію особи. Про це повідомляє спеціалізоване видання "На Пенсії".

Як кажуть чиновники, виплата пенсії буде проводитися на поточні рахунки, відкриті в українських банках. Для ідентифікації можна скористатися сервісом "Дія. Підпис". Сервіс доступний на порталі електронних послуг Пенсійного фонду. Пенсіонери можуть зайти в особистий електронний кабінет і скористатися сервісом "Дія. Підпис " для проходження ідентифікації.

Крім того, українцям можна буде пройти ідентифікацію особи через відвідування відповідної консульської установи в країні свого проживання. Консульська посадова особа засвідчить їх нинішнє місце проживання за кордоном.

відео дня

Якщо ж пенсіонери не пройдуть ідентифікацію, виплата пенсій, природно, буде припинена. Для тих, хто досяг пенсійного віку, перебуваючи за кордоном і хоче оформити пенсію, це можна зробити дистанційно через веб-портал Пенсійного фонду

Також, кажуть чиновники, для отримання пенсійних виплат за кордоном українські пенсіонери можуть вибрати міжнародні перекази через держкомпанію Укрпошта – цей варіант стосується тих, хто раніше отримував пенсійні виплати готівкою в Україні.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, що українцям перерахують і збільшать пенсії. Вже збільшили розміри мінімальних пенсій по інвалідності військовослужбовцям та постраждалим іншим категоріям населення.

В Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

Вас можуть зацікавити такі новини: