Як пенсіонерам вчасно і без затримки отримувати пенсії: в ПФУ дали інструкції

Після закінчення терміну дії пенсійної банківської карти одержувачі пенсій в Україні не можуть отримати виплати вчасно, нагадали в ПФУ

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У ПФУ дали інструкції, як отримувати вчасно пенсії / колаж Главред, фото УНІАН

Відразу після того, як закінчується термін дії пенсійної банківської карти, то стандартно пенсіонери в Україні не можуть отримати належні виплати вчасно. Про це повідомили співробітники Пенсійного фонду (ПФУ).

Але, за словами чиновників, проблем з виплатами пенсій можна уникнути − якщо заздалегідь дізнатися термін дії карти і не допустити її прострочення.

У ПФУ зайвий раз нагадали українцям - щоб отримувати пенсію вчасно, потрібно:

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з'ясувати, чи продовжують у вашому банку термін дії карт автоматично на період воєнного стану (зазвичай банки самі про це попереджають через SMS-банкінг або Інтернет-банкінг);

знайти необхідні дані можна або на сайті свого банку, або зателефонувавши по його гарячій лінії і вчасно переоформивши карту.

якщо карта заблокована відразу після того, як закінчився термін її дії, то доведеться звернутися до відділення банку (для того, щоб перевипустити її). При цьому пенсійні виплати будуть продовжувати надходити на рахунок одержувача. Але використовувати їх він зможе тільки після того, як отримає нову карту.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, частина громадянок України може вийти на пенсію в 50 років (якщо у них є як мінімум 15 років трудового стажу). За словами чиновників, мова йде про матерів, які виховують кількох важко хворих дітей віком до шести років (яким не встановлена інвалідність).

Раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну

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