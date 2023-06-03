Деякі пенсіонери можуть не платити за комуналку: хто отримав таке право

В Україні частина пенсіонерів можуть зовсім не платити за комуналку. Всю вартість комунальних послуг їм компенсують з бюджету.

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Компенсувати вартість комунальних послуг з бюджету можна буде деяким пенсіонерам / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні частина пенсіонерів може не платити за комунальні послуги. Про це йдеться в роз'ясненні профільного видання "На пенсії".

"Тобто, якщо ваша пенсія перевищила 3760 гривень, то отримувати пільги на оплату комуналки ви не будете. Але можна звернутися до Пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії. На які послуги надається пільга? Пільга призначається на 12 місяців з місяця, коли таке право виникає і поширюється на оплату: житла (квартирна плата, плата за послуги з утримання будинків зі спорудами та прибудинковими територіями), управління багатоквартирним будинком (розподіл і постачання, централізоване опалення, вивезення побутових відходів), подачу палива і скрапленого газу", – йдеться в тексті.

Компенсувати вартість комунальних послуг з бюджету можна буде пенсіонерам, які працювали педагогічними, медичними, фармацевтичними співробітниками, працювали в бібліотеках, співробітниками із захисту рослин у сільській місцевості.

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