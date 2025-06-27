Кияни можуть отримувати 20 тис грн на оплату оренди житла через атаки РФ

Ухвалено рішення надавати городянам фінансову допомогу на оренду житла.

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Кияни можуть отримувати 20 тис грн на оплату оренди житла / колаж: Главред, фото: t.me/dsns

Коротко:

З 2022 року місто виплатило понад 11 тисячам родин, чиє житло було зруйновано

Через ЦНАПи столиці розпочато прийом заяв на щомісячну допомогу

Кияни, чиї будинки визнані непридатними для проживання внаслідок ударів Росії, можуть щомісяця отримувати 20 тисяч гривень на оренду житла. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що з 2022 року місто виплатило понад 11 тисячам сімей, чиє житло було зруйновано російськими обстрілами, по 10 тисяч одноразової допомоги. Загалом понад 110 мільйонів гривень. Лише цього року цією підтримкою скористалися понад 3 тисячі 100 сімей.

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Сім'ї, які втратили домівки, тимчасово розміщували в житло резервного фонду. Однак на сьогодні таких можливостей уже немає. Тому було ухвалено рішення надавати містянам фінансову допомогу на оренду житла.

"Через ЦНАПи столиці розпочато прийом заяв на щомісячну допомогу в розмірі 20 тисяч гривень. Виплату в 40 тисяч гривень уже отримали 359 сімей на загальну суму понад 14,3 млн гривень. Це свідчить і про масштаб потреби, і про відповідальність Києва перед мешканцями", - розповіла заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

За її словами, киянам, які не мають у власності іншого житла на території столиці, надаватимуть щомісячну допомогу протягом 12 місяців або менше - у разі відновлення будинків або отримання державної компенсації.

Порядок подання документів передбачає, зокрема, наявність довідки про непридатність житла для проживання. Її здебільшого оформляють ОСББ, ЖБК або районні комісії. Також звернутися по допомогу на оплату оренди можуть власники житла, пошкодженого чи зруйнованого від 24 лютого 2022 року, - якщо воно ще не відновлене та за нього не отримано відповідної компенсації від держави.

Виплати для українців - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у Києві жителі столиці та внутрішньо переміщені особи зможуть розраховувати на додаткову грошову підтримку в розмірі 48 тисяч гривень на рік. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Також 25 червня 2025 року Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за поточний місяць. Частина пенсіонерів отримала надбавки, зокрема пенсіонери, які працюють, з урахуванням сум за квітень і травень.

Водночас у Центрі протидії дезінформації при РНБО спростували фейкові повідомлення, що начебто українцям, які не покидали країну після 24 лютого 2022 року, нараховують виплати в розмірі 24 тисяч гривень. Такі твердження не відповідають дійсності.

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