Кількість загиблих зростає: рятувальники знайшли ще тіла під завалами в Києві

Кількість загиблих у столиці зросла до 16 осіб, пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають.

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З-під руїн дев’ятиповерхівки у Києві дістали тіла ще трьох людей / колаж: Главред, фото: t.me/dsns

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Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи після ракетного обстрілу

З-під завалів дев’ятиповерхівки дістали тіла ще трьох загиблих

Загалом у Києві загинули 16 осіб, 134 постраждали

У Солом’янському районі столиці рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи після ракетного обстрілу. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку дістали тіла ще трьох загиблих.

"У Солом'янському районі з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще трьох загиблих осіб. Всього за вказаною адресою вилучено тіла 11 осіб", — зазначається у зведенні ДСНС, опублікованому о 23:20 в Telegram-каналі. відео дня

У повідомленні також вказується, що загалом унаслідок обстрілу в Києві загинули 16 людей, ще 134 — отримали поранення.

Рятувальні роботи на місці удару тривають.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. Внаслідок масованої атаки Росії на столицю було пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту, житловий будинок і навчальний заклад.

Крім того, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. У столиці України є руйнування. Окупанти били по житлових будинках. Рятувальників і медиків викликали в Шевченківський, Дніпровський, Дарницький, Солом'янський, Святошинський, Дарницький райони міста.

Глава МВС Ігор Клименко розповів, що окупанти, за попередніми даними, вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів. Будинок "склався" до рівня півтора-двох поверхів.

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Що таке ДСНС? Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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