Євро встановив новий рекорд: чому валюта суттєво дорожчає та що буде далі

Економісти спрогнозували, чи повернеться євро до значень, які були до рекордного стрибка.

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Євро майже по 50 / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

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Які фактори впливають на подорожчання євро

Що буде далі з європейською валютою

За останній місяць курс євро на українському валютному ринку виріс і встановив кілька нових рекордів — з 46,5 гривень за євро на початку місяця до майже 49 гривень наприкінці червня. На суттєве здорожчання європейської валюти впливає кілька факторів. Про це повідомив координатор експертних груп Економічної експертної платформи, асоційований експерт CASE Україна Олег Гетман у коментарі Главреду.

Один із чинників, чому євро оновляє історичні максимуми - нестабільна ситуація в американській економіці через дії Дональда Трампа, яка впливає і на європейську валюту.

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"Це створює невизначеність, і інвестори починають вважати Європу більш стабільним напрямком. Вони збільшують інвестиції в європейські цінні папери — відповідно, курс євро тимчасово посилюється. Але так само швидко він може і відкотитися назад упродовж найближчих місяців, щойно ситуація стабілізується", - розповів Гетман.

Він додає, що нормальним курсом євро до долара вважається співвідношення приблизно 1,1 або навіть 1,05 до 1. Якщо американська економіка стабілізується, курс євро може повернутися до колишніх значень, які були до різкого стрибка.

Економіст Борис Кушнірук вважає, що саме привʼязка долара до євро також є чинником, який впливає на коливання європейської валюти в Україні.

"На початку року курс євро до долара у співвідношенні становив приблизно 1,03, а зараз – 1,16. Це означає суттєве зростання євро до гривні (+13%). Адже всі валютні розрахунки в Україні фактично здійснюються через долар. Тут питання не в тому, добре це чи погано – це просто даність. Тому якщо в майбутньому євро почне слабшати відносно долара, тоді й курс євро до гривні теж знизиться. Такі коливання вже траплялися в історії, особливо після запровадження євро. Були періоди, коли співвідношення сягало 1,2 — тобтотобто 1 євро дорівнював 1,2 долара США. Тож нинішній курс не є межею – він може ще зростати", – розповів Кушнірук.

Він вважає, що насамперед США зацікавлені в такому співвідношенні, бо це робить їхні товари більш доступними порівняно з європейськими. У відповідь Європейський центральний банк буде змушений провести певне "вирівнювання" курсу євро до долара.

Курс валют в Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, Національний банк України знизив курс долара на п'ятницю, 27 червня. Натомість курс євро оновив історичний максимум. Офіційний курс долара США становить 41,5852 грн/долар. Курс євро, навпаки, знову оновив історичний максимум, піднявшись на 31,42 копійки. Новий рекорд становить 48,6380 грн за євро.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Тим часом економіст Олександр Хмелевський прогнозує, що в липні курс гривні залишатиметься відносно стабільним. За його словами, на міжбанківському валютному ринку долар торгуватиметься в межах 41,3–42,5 грн, а євро — 47,0–49,0 грн.

До кінця року долар може посилитися щодо євро, але це буде залежати від того, наскільки вдало пройдуть переговори між США та ЄС, які зараз трохи затягуються. Своєю чергою економіст Борис Кушнірук зазначає, що запровадження мит США на товари з Євросоюзу, яке має відбутися вже після 9 липня, може призвести до ослаблення євро.

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Хто такий Борис Кушнірук Борис Кушнірук - український економіст. Голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Працював на посаді голови правління комерційного банку, був керівником групи радників Президента Асоціації українських банків, консультантом з питань розвитку банківського сектору Координаційної ради з питань політики фінансового сектору Кабінету міністрів України.

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