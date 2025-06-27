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Зеленський доручив збільшити виплати військовим: коли та кому піднімуть зарплати

Анна Косик
27 червня 2025, 19:31
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Підвищення виплат зачепить не лише військовослужбовців.
Зеленський доручив збільшити виплати військовим: коли та кому піднімуть зарплати
Українські військові отримуватимуть більші виплати / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 10 окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс"

Головне:

  • Зеленський доручив зробити фінансування нацбезпеки і оборони пріоритетом
  • Військовим, поліції та силовикам мають підвищити грошове забезпечення

Президент України Володимир Зеленський доручив підвищити виплати українським військовослужбовцям. Глава держави підписав відповідний указ, який опубліковано на сайті президента.

Зеленський ввів в дію рішення РНБО щодо пріоритетів бюджету на 2026–2028 роки. Головний акцент у ньому саме на фінансування нацбезпеки й оборони.

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Текст документа передбачає те, що у 2026-2028 роках уряд має забезпечити підвищення грошового забезпечення військових, поліції та силовиків, а також гарантувати виплати у випадку загибелі або смерті через поранення під час війни.

Після того, як Зеленський поставив підпис на указі, уряд зобов'язується кожного місяця звітувати перед РНБО про фінансування сил оборони та реалізацію відповідних оборонних програм.

Виплати військовим в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці Національної гвардії та Державної прикордонної служби України віком до 24 років зможуть отримати мільйон гривень за службу.

Нагадаємо, Главред писав, що Міністерство фінансів України запевнило, що всі виплати військовим здійснюються вчасно та в повному обсязі вже понад три роки повномасштабної війни.

Напередодні стало відомо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про виплату додаткової фінансової винагороди українським військовим у розмірі 70 тисяч гривень.

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Що відомо про РНБО?

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО або РНБОУ) — координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України. Відповідно до статті 107 Конституції України РНБОУ координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБОУ вводяться в дію указами Президента України. Компетенція та функції РНБОУ визначаються законом, пише Вікіпедія.

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зарплати Володимир Зеленський військовослужбовці новини України
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