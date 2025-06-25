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Не виїжджав з України - отримаєш 24 тисячі: ЦПД попередив про нову схему обману

Віталій Кірсанов
25 червня 2025, 09:23
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У Мережі поширюється фейк про виплату 24 тисяч гривень тим, хто після 24 лютого не виїжджав з України.
У Мережі поширюється фейк про виплату 24 тисяч
У Мережі поширюється фейк про виплату 24 тисяч / колаж: Главред, фото: https://t.me/CenterCounteringDisinformation, depositphotos.com/ua

Що сказали в ЦПД:

  • На сайті ВРУ відсутня постанова про виплату 24 тис. грн
  • Автори фейку навмисно підробили дизайн сайту Верховної Ради

У Мережі поширюється фейкова інформація про нібито виплати в розмірі 24 тисяч гривень тим, хто не виїжджав з України після 24 лютого 2022 року. Ця інформація не відповідає дійсності і є фейком, заявили в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Так, у мережі TikTok поширюють відео про нібито ухвалену Верховною Радою "постанову 4425" про виплати тим громадянам, які не залишали територію України після 24 лютого 2022 року.

відео дня

"Насправді це фейк. На сайті ВРУ відсутня постанова про виплату 24 тис. грн одноразової допомоги українцям, які залишилися в Україні після початку повномасштабного вторгнення", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що автори відео навмисно підробили дизайн сайту Верховної Ради для більшої правдоподібності свого фейку. А посилання, на яке закликають перейти, веде на анонімні Телеграм-канали.

У Центрі протидії дезінформації попереджають, що такі фейки поширюються з метою збільшення охоплення та аудиторії того чи іншого ресурсу.

Шахрайські схеми в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, українці отримували повідомлення про борги під виглядом представників державної фінустанови Ощадбанк. Повідомлення надсилали навіть тим, у кого відсутні будь-які активні рахунки.

Українцям масово приходять фейкові листи від нібито податкової. У листах йдеться про те, що "податкова" нібито проводить "фінансову перевірку за фактом легалізації грошових коштів". Зловмисники, прикриваючись офіційною українською структурою, змушують українців відкрити вкладення в цих листах.

Крім цього, українців попередили про нову схему обкрадання через ПриватБанк. Шахраї телефонують, видаючи себе за працівників банку, і стверджують, що з картки нібито було здійснено кілька незначних транзакцій на територію країни-агресора протягом останніх 20 хвилин.

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Що відомо про Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) - робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про утворення Центру протидії дезінформації", введеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.

Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидію дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

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