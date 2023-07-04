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Як оформити субсидію на комуналку: хто має право і як її підрахувати

Дмитро Відоменко
4 липня 2023, 16:59 оновлено 4 липня, 16:59
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В Україні субсидію можуть оформити сім'ї, дохід яких не дозволяє самостійно сплачувати рахунки за комунальні послуги.
Старенька, квитанція
В України змінили порядок надання субсидій / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні субсидію можуть оформити сім'ї, дохід яких не дозволяє самостійно сплачувати рахунки за комунальні послуги - і для кожної з них розраховується розмір обов'язкового платежу. Про це йдеться в інструкції, яку склали представники ресурсопостачальної організації YASNO.

Як кажуть фахівці, сім'я може оформити субсидію, якщо оплата за комунальні послуги помітно більше, ніж обов'язковий платіж.

Кому стало простіше в Україні отримати субсидії

Спрощений механізм діє для багатодітних і прийомних сімей, а також для сімей, в яких є людина з інвалідністю. Наприклад, раніше, коли одна з таких сімей подавала декларацію, то повинна була вказувати автомобіль, якщо він у неї був. Це вважалося доходом і впливало на розмір квитанції. Зараз автомобілі не враховуються, тому якомога більше сімей можуть оформити субсидію.

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Субсидія

У 2023 також спростили умови для сімей, члени яких перебувають в іншій країні. Якщо раніше хтось із сім'ї більше 60 днів перебував за кордоном і отримував дохід (наприклад, пенсію або зарплату) в Україні, то це впливало на розрахунок середнього доходу одного члена сім'ї. Зараз враховується дохід тільки живуть в країні.

Крім того, отримати допомогу для оплати комунальних квитанцій можуть сім'ї, будинок яких знаходиться в окупації або в зоні бойових дій. Якщо раніше сім'я подавала заявку на допомогу за місцем проживання, то зараз вона може зробити це в будь-якому населеному пункті, де вона тимчасово перебуває (такий механізм надання субсидій був продовжений до 2024 рік).

Субсидія

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

До того влада України задекларувала плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", - повідомлялося в тексті.

До того чиновники розповідали, що українці можуть платити за світло вдвічі менше. Громадяни України можуть в два рази скоротити суми в платіжках за електроенергію - для цього необхідно встановити двозонний лічильник.

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