Історичний момент: євро вперше за 20 років став дешевше долара

Євро і долар / УНІАН

12 липня 2022 року курс долара до євро вперше за 20 років торгувався 1:1.

Як повідомляють аналітики, євро впав до 20-річного мінімуму і наблизився до паритету по відношенню до долара через побоювання, що енергетична криза оправить регіон в рецесію, тоді як американська валюта піднялася через очікування, що Федеральна резервна система буде підвищувати ставки швидше і далі, ніж інші країни.

І вже наступного дня, 13 липня 2022 року курс євро до американського долара опустився до мінімуму з грудня 2002 року.

Курс євро до долара опускається нижче $1. Така тенденція зафіксована другу торгову сесію поспіль - Forex Capital Markets.

Курс валют в Україні

Курс гривні до долара станом на 13 липня в банківських обмінниках Києва ослаб на 60 копійок - до 37,80 грн/дол.

Курс гривні до євро ослаб на 35 копійок - до 37,85 грн/євро.

Продати долар в середньому можна за курсом 36,75 грн за дол., євро - 36,70 грн за євро, пише УНІАН.

Читайте також: