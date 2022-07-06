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Долар злетить до 40 гривень: названо умову стрімкої девальвації

6 липня 2022, 04:50

Зниження офіційного курсу фінансовий аналітик назвав таким, що залежить від обставин.

Долар
/ УНІАН

Ближчим часом курс долара по відношенню до гривні може зміцнитися, заявив фінансовий експерт Андрій Шевчишин.

Він не виключив, що якщо НБУ проведе так звану "керовану девальвацію" офіційного курсу до 32-33 гривень/долар, то ринковий курс також зрушиться - приблизно до 38 гривень/долар, пише Апостроф.

Разом з тим експерт прогнозує, що, якщо ж офіційний курс долара виросте до 35 гривень, ринковий може дійти і до 40 гривень.

Разом з тим зниження офіційного курсу фінансовий аналітик назвав залежним від обставин.

Однак точно не можна сказати, коли Нацбанк буде коригувати курс і чи підуть взагалі на таку міру. Тому основним орієнтиром для багатьох стає курс в банках і на чорному ринку.

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