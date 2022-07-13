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60 гривень за долар: експерт розкрив катастрофічний сценарій девальвації

13 липня 2022, 05:05

При спробі НБУ відпустити фіксований курс, може початися стрімка девальвація гривні, не виключив Олексій Кущ.

долар, курс долара
/ Фото pixabay.com

У разі, якщо Національний банк відпустить фіксований курс долара найближчим часом, обмінний курс може за день зрости майже вдвічі.

Як пише економічний експерт Олексій Кущ, на сьогодні можна говорити про те, що існує три курси валют для різного споживання: фіксований офіційний, безготівковий міжбанківський і готівковий ринковий.

Він не виключив, що при спробі НБУ відпустити фіксований курс, може початися стрімка девальвація гривні.

Фінансовий аналітик не виключає, що існують ймовірні сильні подразники, які можуть і могли раніше спровокувати миттєве зростання курсу долара до 45 гривень, а то і набагато вище.

"Наприклад, заява Лукашенка про напад, і курс протягом дня з 35 стає 45, початок військових дій на кордоні з Білоруссю - і курс 60. Втрата Лисичанська - і курс 40. Зараз такого немає з однієї простої причини - фіксований курс гривні", - говорить він.

Разом з тим експерт вважає, що відмова від фіксованого курсу долара 29,25 грн і введення ринкового міжбанківського курсу долара може обернутися саме такими наслідками.

Кущ додав, що в умовах війни така регуляція з поступовим ослабленням фіксованого курсу долара цілком допустима.

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