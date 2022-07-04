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Долар по 40 грн: українцям розкрили сценарій рекордного падіння гривні

4 липня 2022, 03:45

При необхідності НБУ задіє наші ЗВР для стабілізації валютного ринку.

Долар
/ УНІАН

Курс долара в Україні може знову зрости. Однією з причин прогнозується очікувана макрофінансова міжнародна допомога.

Це дозволить регулятору провести девальвацію нацвалюти, маючи в запасі достатній обсяг золотовалютних резервів, говориться в прогнозі ubr.ua.

Як говорить фінансовий аналітик Максим Орищак, в липні курс продажу долара буде коливатися в рамках 35-39 грн/$. Рекордні значення падіння гривні в липні можливі при зміні статусу війни. Однак враховуючи масовий призов новобранців, вважає аналітик, її завершення поки чекати не доводиться.

"Критичного падіння гривні вище рівня 40 не чекаємо, так як при необхідності НБУ задіє наші ЗВР для стабілізації валютного ринку. Поки що зовнішня допомога від партнерів привносить більше до бюджету, ніж податкові надходження. Це ознака, що в перспективі майбутнього року, якщо перестане надходити зовнішнє фінансування – нас чекає дефолт", – розповів він.

читайте такожЗа долар - 45 гривень: українцям розкрили найгірший сценарій девальвації

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