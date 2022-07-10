Чорний ринок "пробиває стелю": долар різко злетів вгору

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Курс американського долара на "чорному" ринку продовжує йти вгору. В обмінниках котирування гривні до долара становить 36,10-36,30 гривень.

Як розповів Сьогодні фінансовий аналітик Максим Орищак, незважаючи на сезонний фактор, коли попит на долар зазвичай падає, зараз спостерігається досить великий обсяг продажів американської валюти в країні.

Він зазначив, що Україна дуже близька до дефолту, навіть незважаючи на систематичну фінансову допомогу Заходу і солідарність в питаннях, що стосуються РФ.

"Вже зараз нам повідомили про зниження середньої температури в квартирах в опалювальний сезон. Має бути скорочення пенсійних і соціальних виплат. Тобто, незважаючи на формальний рівень достатності ЗВР, наприклад, що не дозволяє оголосити дефолт в Україні, у нас фактично є втрачені території країни, падають доходи населення і скорочується кількість робочих місць. Це не може позначитися позитивно на банківському секторі України, а значить, доведеться друкувати гроші і підтримувати формальні показники в нормі", — підкреслив він.

Фінансовий експерт не виключив, що найближчим часом в Україні очікується девальвація національної валюти до рівня 37-38 за долар США.

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