Стрибок курсу чи істотне падіння: що буде з доларом та євро вже з понеділка

Марія Николишин
7 лютого 2026, 11:44
Банкір сказав, що навіть у разі профіциту валюти ринок залишатиметься стриманим.
Стрибок курсу чи істотне падіння: що буде з доларом та євро вже з понеділка
Курс валют на наступний тиждень / колаж: Главред, фото: pixabay

Головне із заяви банкіра:

  • Валютний ринок входить у фазу вирівнювання
  • Говорити про істотне зміцнення гривні підстав немає

Валютний ринок України поступово входить у фазу вирівнювання попиту і пропозиції. Але наступного тижня важливу роль у формуванні курсу іноземних валют відіграватиме бюджетний фактор. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

"Одним із ключових стабілізаторів залишається зростання валютної пропозиції. Аграрний сектор, який традиційно активізується на початку року, вже кілька тижнів підтримує ринок продажем валютного виторгу. Це створює певний запас міцності для гривні, що дозволяє згладжувати ситуативні коливання попиту", - сказав він.

відео дня

За його словами, при цьому попит імпортерів поступово втрачає пікову активність. Насамперед йдеться про імпорт енергоносіїв, де потреби у закупівлі, в першу чергу пального, напряму залежать від ситуації в енергетиці.

"За умови відсутності масштабних перебоїв електропостачання бізнес може скоригувати обсяги закупівель, що автоматично знижує тиск на валютний ринок", - йдеться у заяві.

Банкір зауважив, що наступного тижня важливу роль відіграватиме і бюджетний фактор: період податкових платежів стимулює бізнес активніше продавати валюту для виконання своїх зобов’язань перед державою. За таких умов Національний банк отримує більше простору для маневру, зменшуючи обсяги валютних інтервенцій без загрози для курсової стабільності.

"Водночас говорити про істотне зміцнення гривні підстав немає. Навіть у разі короткочасного профіциту валюти ринок залишатиметься стриманим", - вважає він.

Курс валют в Україні наступного тижня

Лєсовий додав, що з 9 по 15 лютого ситуація на валютному ринку буде наступною:

  • курс долара коливатиметься в рамках 42,75-43,5 грн/дол. на міжбанку та 42,5-43,75 грн/дол. на готівковому ринку;
  • курс євро перебуватиме у валютному коридорі 50-52 грн/євро на міжбанку та 50-52 грн/євро на готівковому ринку;
  • щоденні курсові зміни на міжбанку складатимуть до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;
  • тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Курс долара в Україні

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько говорила, що долар на світових ринках перебуває під тиском, що впливає і на валютний курс в Україні. Через це гривня найближчим часом може трохи зміцнитися або залишатися у вузькому діапазоні.

За її словами, якщо не станеться великих подій, наприклад, проблем з енергопостачанням, найближчий період найімовірніше буде стабільним або з помірним укріпленням гривні.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на понеділок, 9 лютого, Національний банк України встановив новий офіційний курс долара, євро та злотого. Гривні вдалося трішки зміцнитися.

Економіст Олександр Хмелевський говорив, що курс гривні до іноземних валют у лютому 2026 року буде відносно стабільним. Він зауважив, що попит на валюту в Україні в лютому не очікується високим.

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас заявляв, що у лютому пара гривня/долар залишатиметься відносно стабільною за умови збереження попиту та активної ролі НБУ. Для гривні/євро ризики вищі.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

долар евро курс валют курс гривні курс долара курс євро
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
