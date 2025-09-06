Долар екстремально подешевшав, євро мчить вгору - новий курс валют на 8 вересня

На початку вересня гривня помітно зміцнилася щодо долара, тоді як курс євро зробив невеликий, але помітний ривок вгору.

https://glavred.net/economics/dollar-ekstremalno-podeshevel-evro-mchitsya-vverh-novyy-kurs-valyut-na-8-sentyabrya-10695830.html Посилання скопійоване

Долар падає, євро рветься вгору / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Яким буде курс долара 8 вересня

На скільки подешевшав євро

Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України знизив офіційний курс долара на понеділок, 8 вересня. Водночас європейська валюта подорожчала. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара на 8 вересня встановлено на рівні 41,2199 грн/дол. Отже, гривня зміцнилася на 12,95 копійок.

відео дня

Це один із найнижчих показників за останні півроку. Нижчий курс фіксувався лише 22 серпня, коли долар коштував 41,2185 грн, що було мінімумом з початку квітня.

У той же час, щодо євро гривня трохи послабила свої позиції. Офіційний курс європейської валюти на 8 вересня становить 48,16 гривні за один євро, що на 3 копійки вище попереднього показника.

На міжбанківському ринку долар упав на 11 копійок і торгується у межах 41,23-41,30 грн/долар (купівля-продаж) у порівнянні із закриттям попереднього дня. На готівковому ринку курс долара знизився до 41,50 грн, а євро - до 48,50 грн.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара до 14 вересня

Наступного тижня валютний ринок в Україні буде відносно стабільним. Таку оцінку дав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За його прогнозом, курс долара в період з 8 по 14 вересня триматиметься в межах 41,2–41,8 грн. Банкір зазначив, що можливе зниження облікової ставки 11 вересня та сприятлива інфляційна статистика можуть позитивно вплинути на валютний ринок.

Курс євро, як і раніше, залежатиме від світових торгів долар/євро та співвідношення гривня/долар. Лєсовий зазначив, що коливання вартості євро в Україні триватимуть у межах 48–49 грн, хоча валюта демонструє більшу мінливість у порівнянні з доларом.

Курс валют в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Національний банк України на 5 вересня встановив офіційний курс долара - 41,35 грн (зміцнення на 2 копійки), євро - 48,13 грн (зростання на 7 копійок). На міжбанку до 16:00 котирування були 41,30-41,33 грн/дол. та 48,13-48,15 грн/євро.

Також у серпні 2025 року долар подешевшав на 0,8%, євро - на 1,5%. НБУ пояснює це сезонними факторами та високим попитом на гривневі інструменти, що зменшило тиск на валютний ринок і скоротило інтервенції до 2,7 млрд доларів.

Як повідомляв Главред, економіст Олександр Хмелевський прогнозує, що попри продовження війни та високий попит на валюту, Нацбанк утримуватиме стабільний курс гривні. За його прогнозом, восени курс на міжбанку коливатиметься 41,5-42,5 грн/дол. та 47,5-49,8 грн/євро.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред