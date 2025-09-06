Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Долар екстремально подешевшав, євро мчить вгору - новий курс валют на 8 вересня

Руслана Заклінська
6 вересня 2025, 16:42
35
На початку вересня гривня помітно зміцнилася щодо долара, тоді як курс євро зробив невеликий, але помітний ривок вгору.
Долар екстремально подешевшав, євро мчить вгору - новий курс валют на 8 вересня
Долар падає, євро рветься вгору / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 8 вересня
  • На скільки подешевшав євро
  • Яка ситуація на міжбанку і готівковому ринку

Національний банк України знизив офіційний курс долара на понеділок, 8 вересня. Водночас європейська валюта подорожчала. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Курс долара на 8 вересня встановлено на рівні 41,2199 грн/дол. Отже, гривня зміцнилася на 12,95 копійок.

відео дня

Це один із найнижчих показників за останні півроку. Нижчий курс фіксувався лише 22 серпня, коли долар коштував 41,2185 грн, що було мінімумом з початку квітня.

У той же час, щодо євро гривня трохи послабила свої позиції. Офіційний курс європейської валюти на 8 вересня становить 48,16 гривні за один євро, що на 3 копійки вище попереднього показника.

На міжбанківському ринку долар упав на 11 копійок і торгується у межах 41,23-41,30 грн/долар (купівля-продаж) у порівнянні із закриттям попереднього дня. На готівковому ринку курс долара знизився до 41,50 грн, а євро - до 48,50 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Яким буде курс долара до 14 вересня

Наступного тижня валютний ринок в Україні буде відносно стабільним. Таку оцінку дав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

За його прогнозом, курс долара в період з 8 по 14 вересня триматиметься в межах 41,2–41,8 грн. Банкір зазначив, що можливе зниження облікової ставки 11 вересня та сприятлива інфляційна статистика можуть позитивно вплинути на валютний ринок.

Курс євро, як і раніше, залежатиме від світових торгів долар/євро та співвідношення гривня/долар. Лєсовий зазначив, що коливання вартості євро в Україні триватимуть у межах 48–49 грн, хоча валюта демонструє більшу мінливість у порівнянні з доларом.

Курс валют в Україні - новини за темою

Нагадаємо, Національний банк України на 5 вересня встановив офіційний курс долара - 41,35 грн (зміцнення на 2 копійки), євро - 48,13 грн (зростання на 7 копійок). На міжбанку до 16:00 котирування були 41,30-41,33 грн/дол. та 48,13-48,15 грн/євро.

Також у серпні 2025 року долар подешевшав на 0,8%, євро - на 1,5%. НБУ пояснює це сезонними факторами та високим попитом на гривневі інструменти, що зменшило тиск на валютний ринок і скоротило інтервенції до 2,7 млрд доларів.

Як повідомляв Главред, економіст Олександр Хмелевський прогнозує, що попри продовження війни та високий попит на валюту, Нацбанк утримуватиме стабільний курс гривні. За його прогнозом, восени курс на міжбанку коливатиметься 41,5-42,5 грн/дол. та 47,5-49,8 грн/євро.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют курс гривні обмін валют курс долара курс євро курс НБУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Затримано топ-агента ФСБ серед нардепів від ОПЗЖ - що відомо

Затримано топ-агента ФСБ серед нардепів від ОПЗЖ - що відомо

17:20Україна
Війська Путіна відводять сили із Сумської області: що задумав ворог

Війська Путіна відводять сили із Сумської області: що задумав ворог

15:35Фронт
Неприємне дежавю: у Польщі відзначилися прикрим вчинком щодо України

Неприємне дежавю: у Польщі відзначилися прикрим вчинком щодо України

15:26Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Бухати": покинутий Пресняков розповів про свій стан після розлучення

"Бухати": покинутий Пресняков розповів про свій стан після розлучення

Фортуна простягне руку: чотирьом знакам зодіаку круто пощастить 6 вересня

Фортуна простягне руку: чотирьом знакам зодіаку круто пощастить 6 вересня

"Тепер я це відчула": Олена Шоптенко зробила гучне зізнання

"Тепер я це відчула": Олена Шоптенко зробила гучне зізнання

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

США схвалили продаж Україні ракет ERAM: перша велика партія прибуде не скоро

Михайлове диво 2025: що в жодному разі не можна робити 6 вересня

Михайлове диво 2025: що в жодному разі не можна робити 6 вересня

Останні новини

17:58

Ретроградний Уран внесе корективи: як ТОП-4 знаки отримають прорив

17:20

Затримано топ-агента ФСБ серед нардепів від ОПЗЖ - що відомо

17:08

Ступка показав свою "улюблену кицюню" в купальнику

16:54

ТОП-4 продукти заберуть життя вашого собаки: що не можна не давати чотирилапим

16:52

Без цієї країни Росія зможе провоювати лише 1-2 місяці: експерт розкрив деталі

Росіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – ХилюкРосіяни у полоні катували нас електрострумом, радянськими піснями та голодом – Хилюк
16:42

Долар екстремально подешевшав, євро мчить вгору - новий курс валют на 8 вересня

16:29

Помінялися ролями: вівчарка влаштувала "сюрприз", поки господиня мила вольєрВідео

16:14

Українців попередили про ріст комуналки аж до 20%: названо неочікувану причину

15:35

Війська Путіна відводять сили із Сумської області: що задумав ворог

Реклама
15:26

Неприємне дежавю: у Польщі відзначилися прикрим вчинком щодо України

15:24

Наступ РФ триватиме до реальних переговорів - ГУР

14:59

Ваш собака дивиться телевізор: що це може розповісти про його характер

14:59

РФ стягує сили для нового наступу: названо небезпечний напрямок

14:54

Невже союзник встромив ніж: підтримка РФ з боку Ірану суттєво зменшилася

14:24

Коротке каре: Анджеліну Джолі зняли в новому образі

13:48

За чотири мільйони: син Потапа навчатиметься в елітній школі Великої Британії

13:43

Азербайджан міг передати МіГ-29 ЗСУ: ЗМІ дізналися важливі деталі

13:39

Як заморозити кавун і що з нього приготувати: рецепт вишуканого граніте

13:34

Таких рекордів ще не було: в Україні популярне м’ясо зросло у ціні на 39%

13:18

Путін висунув ультиматум: або згода на його умови, або війна до кінця - BBC

Реклама
12:46

Як швидко позбутися цвілі в будинку: простий, але дуже ефективний спосібВідео

12:41

Де не можна ставити телевізор: названо вісім найгірших місць для встановлення

12:40

Повний розгром військ РФ: ISW заявили про зрив планів Путіна на двох напрямках

12:28

Гороскоп на завтра 7 вересня: Овнам - серйозна сварка, Дівам - приємний подарунок

12:22

У Німеччині запропонували повертати військовозобов'язаних українців на батьківщину

12:21

"Раджу": дружина Остапчука похвалилася сумкою за астрономічну суму

12:00

Золотарьов: Вимога Путіна про переговори в Москві - це спроба тиску на Зеленського

11:43

Вибухи і "прильоти" в 14 областях: Зеленський про деталі масованих ударів РФ

11:17

"Трамп пихтить і пихтить, але не збирається знущатися над Путіним" - The Telegraph

10:38

Що буде, якщо подивитися в дзеркало в "диявольську годину": відповідь містиків і вчених

10:38

"Зростання тарифів неминуче": українців попередили про різке подорожчання

10:04

Чому 7 вересня не можна робити важливі покупки: яке церковне свято

09:23

РФ вдарила по залізниці біля Слов'янська: які поїзди рухаються із затримкою

09:20

ПриватБанк попередив про масштабний збій: важливі сервіси недоступні для клієнтів

08:53

Чому капуста в'яне на грядці: вся справа в її сусідахВідео

08:50

У ГУР назвали ймовірні терміни завершення війни та головну умову

08:25

Путін вважає Зеленського "нелегітимним": в ISW сказали, що диктатор має на увазі

08:10

Як на Покровському напрямку окупанти вирішили повторити операцію "Потік"Погляд

07:34

"Я не можу поїхати до столиці терориста": Зеленський запропонував Путіну місто зустрічі

06:10

Що виграв і що програв Путін в Пекіні?Погляд

Реклама
06:00

Фортуна простягне руку: чотирьом знакам зодіаку круто пощастить 6 вересня

05:00

"Тепер я це відчула": Олена Шоптенко зробила гучне зізнання

04:34

Чи гріх фарбувати волосся: священник вказав на важливий нюанс

04:00

Михайлове диво 2025: що в жодному разі не можна робити 6 вересня

03:30

Город у вересні: що посіяти, щоб насолоджуватися зеленню та овочами до зими

03:00

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні баскетболістів за 23 с

02:45

Катастрофічний сценарій: двом країнам загрожує знищення через зміну клімату

01:57

У регіоні відбуваються дуже дивні речі: експерт назвав наступу ціль РФ для атаки

01:38

Такого у світі немає: Україна обзавелася унікальною зброєю

00:42

"Люди чекають цього: Трамп зробив обіцянку про гарантії безпеки для України

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти