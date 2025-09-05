НБУ здивував українців неочікуваним курсом: і долар, і євро полетіли в прірву

Нацбанк України продовжує крок за кроком послаблювати валютні обмеження.

Серпень приніс стабільність курсу / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Валютний ринок України у серпні 2025 року був стійким

Долар і євро подешевшали відносно гривні

У серпні 2025 року валютний ринок України продемонстрував неочікувану стабільність: американський долар і євро здешевшали. Про це йдеться у вересневому Макроекономічному та монетарному огляді НБУ. Також там пояснили падіння курсу долара за останній місяць.

Нацбанк відзначає, що сезонні фактори разом із високим попитом на гривневі фінансові інструменти зменшили тиск на безготівковий сегмент валютного ринку. Це сприяло скороченню інтервенцій НБУ до 2,7 млрд доларів.

Попит на готівкову валюту майже не змінився у порівнянні з липнем, залишаючись на схожому рівні.

Завдяки зменшенню попиту клієнтів банків на іноземну валюту, Нацбанк скоротив обсяг продажу доларів і євро. У результаті гривня зміцнилася: середній офіційний курс до долара підвищився на 0,8%, а до євро на 1,5%.

"НБУ продовжив поступову лібералізацію валютних обмежень", - додали НБУ.

Щодо поведінки населення, то у серпні українці активніше купували валюту в банках, попит зріс на 30% у порівнянні з липнем. Чиста купівля валюти становила 351 млн доларів, а від початку року обсяг операцій сягнув 4,5 млрд доларів.

Главред нещодавно ділився новим курсом валют на 5 вересня. Зокрема, українській валюті вдалось зміцнити позиції.

В той же час, відповідно до прогнозу Національного банку України, станом на 4 вересня курс долара становив 41,37 гривні, а євро 48,20 гривні.

Незалежний експерт Олександр Хмелевський вважає, що восени 2025 року на міжбанківському ринку очікуються коливання курсу. За його прогнозами, курс долара буде в діапазоні від 41,5 до 42,5 гривні, а євро від 47,5 до 49,8 гривні.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

