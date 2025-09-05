Рус
"Ціна пуститься берега": банкір назвав курс долара та євро з 8 вересня

Марія Николишин
5 вересня 2025, 13:36
Банкір наголосив, що євро і долар — світові валюти, яким не загрожує небезпека.
'Ціна пуститься берега': банкір назвав курс долара та євро з 8 вересня
Курс валют з 8 по 14 вересня / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс валют наступного тижня
  • Що впливатиме на валютний ринок

Наступного тижня показники валютного ринку будуть у відносно прогнозованому стані. Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

Що буде з курсом долара до 14 вересня

За його словами, наступного тижня курс долара очікується в рамках 41,2-41,8 гривні.

відео дня

"Можливе зниження облікової ставки вже 11 вересня та сприятлива інфляційна статистика позитивно вплинуть на валютний ринок", - наголосив він.

Яким буде курс євро до 14 вересня

Банкір додав, що курс євро, як і раніше, формуватиметься на основі світових торгів пари долар/євро та співвідношення пари гривня/долар.

"Євро тривалий час поводить себе досить мінливо, однак порівняно з вартістю долара залишається майже на звичних позиціях: коливання вартості євро в Україні буде в межах 48-49 гривні", - зауважив він.

Курс валют на наступний тиждень

Лєсовий також сказав, якими будуть основні показники валютного ринку з 8 по 14 вересня:

  • коридори валютних змін: 41,4-41,8 грн/дол. та 48-49 грн/євро (на міжбанку) та 41,2-41,6 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку);
  • щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;
  • середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн;
  • тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

"Євро і долар — світові валюти, яким не загрожує небезпека. Однак і не варто очікувати, що ціна котроїсь із них пуститься берега, перевершивши попередні рекорди", - підсумував банкір.

'Ціна пуститься берега': банкір назвав курс долара та євро з 8 вересня
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ зазначається, що у серпні 2025 року валютний ринок України продемонстрував неочікувану стабільність: американський долар і євро здешевшали.

Також відомо, що Національний банк України встановив на п'ятницю, 5 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,35 гривні, а євро - 48,13 гривні.

Незалежний експерт Олександр Хмелевський говорив, що восени 2025 року на міжбанку курс гривні коливатиметься в межах 41,5 - 42,5 грн. за долар і на рівні 47,5 - 49,8 грн за євро.

Читайте також:

Про персону: Тарас Лєсовий

Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

курс валют курс гривні курс долара курс євро новини України
"Не для капітуляції": Пєсков пояснив несподіване запрошення Зеленського до Москви

08:55

Як довго зберігати томатну пасту: лайфхак від кулінарної блогерки

08:34

ЗСУ відтіснили РФ і наблизилися до Покровська: ISW підтвердили успіхи на Сході

