Долар та євро різко втратили позиції: новий курс валют на 5 вересня

Нацбанку вдалося посилити гривню відносно долара та євро.

Курс валют на 5 вересня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Яким буде курс валют в п’ятницю

На скільки зміцнилась гривня

Національний банк України встановив на п'ятницю, 5 вересня, новий офіційний курс валют. Зокрема, українській валюті вдалось зміцнити позиції. Про відомо з даних на сайті регулятора.

Так, курс долара до гривні у п’ятницю буде на рівні 41,35 гривні за долар. Українська валюта зміцнилася на 2 копійки.

Водночас, курс європейської валюти буде установлено на рівні 48,13 гривні за один євро. У цьому випадку гривня також зросла, але на 7 копійок.

Варто зауважити, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,30/41,33 грн/дол., а євро - 48,13/48,15 грн/євро.

Яким буде курс долара до 7 вересня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповідав, що впродовж поточного тижня курс долара залишатиметься стабільним і досить прогнозованим.

Він припустив, що коридори валютних змін будуть на рівні 41,6-42 грн/дол. на міжбанку та 41,6-42 грн/дол. на готівковому ринку.

Курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, в прогнозі НБУ на 4 вересня говорилось, що курс долара до гривні буде на рівні 41,37 гривні за долар, а євро - 48,20 гривні за один євро.

Незалежний експерт Олександр Хмелевський прогнозував, що восени 2025 року на міжбанку курс гривні коливатиметься в межах 41,5 - 42,5 грн. за долар і на рівні 47,5 - 49,8 грн за євро.

Водночас, кандидат економічних наук Іван Ус припускав, що найближчим часом євро може подорожчати до 5 гривень та перетнути психологічну позначку у 50 гривень.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

