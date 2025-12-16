Рус
"Справи йдуть добре": Трамп розкрив деталі свої розмови з лідерами ЄС

Руслан Іваненко
16 грудня 2025, 00:01
33
Американський президент заявив, що сторони наблизилися до угоди, але позиції Росії та України можуть ще змінитися.
Трамп, лидеры Европы
Трамп повідомив про успішну розмову з європейськими лідерами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

Коротко:

  • Трамп провів телефонну розмову з європейськими лідерами
  • Переговори відбулися після дводенних зустрічей у Берліні
  • Зеленський, за словами Трампа, участі у розмові не брав

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з європейськими лідерами за результатами дводенних інтенсивних переговорів у Берліні, повідомляє Clash Report. Деталі розмови та власну оцінку ситуації він озвучив журналістам в Овальному кабінеті ввечері у понеділок, 15 грудня.

Трамп оцінив хід переговорів

Трамп повідомив, що мав "дуже хорошу розмову" з європейськими лідерами стосовно війни в Україні. Водночас, за його словами, президент Володимир Зеленський, схоже, участі у цьому контакті не брав.

відео дня

"Здається, що справи йдуть добре, але ми ж про це давно говоримо", – зазначив американський лідер.

Коментуючи прогрес переговорів, Трамп додав: "Ми ближчі до угоди, ніж будь-коли раніше", але підкреслив, що і Росія, і Україна "можуть змінювати позицію".

За його словами, це означає, що Москва нібито зацікавлена у завершенні війни, проте може відмовитися від цього, а українська сторона може вчинити аналогічно.

Чи піде Путін на припинення вогню - думка експерта

Як писав Главред, колишній командувач Сухопутних військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, Володимир Путін навряд чи погодиться на перемир’я, доки вважатиме Захід слабким або неготовим продовжувати підтримку України.

На думку Годжеса, шанс на припинення бойових дій з’явиться лише тоді, коли Москва усвідомить, що не здатна здобути перемогу. Генерал підкреслив, що це стане реальністю лише за умови, якщо США та європейські партнери чітко і публічно продемонструють готовність забезпечити Україну всім необхідним — як у військовій, так і в економічній сферах.

Мирні переговори - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, дводенні переговори у Берліні між Україною, США та європейськими партнерами дозволили досягти поступу в питанні гарантій безпеки для Києва, однак не зняли ключових розбіжностей щодо територіального врегулювання.

Крім того, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив пропозицію про можливе різдвяне перемир'я з Росією. Під час прес-конференції за результатами переговорів у Берліні він зазначив, що російська сторона могла б на кілька днів припинити обстріли, що стало б першим кроком до мирного врегулювання.

Також лідери Європи представили узгоджений план гарантій безпеки для України. Документ передбачає захист повітряного простору та морських шляхів, формування багатонаціональних сил для підтримки України, а також запуск механізму моніторингу припинення вогню у війні Росії проти України під керівництвом Сполучених Штатів.

Читайте також:

Про джерело: Clash Report

Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп мирне врегулювання мирні переговори
