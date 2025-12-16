Втрата стажу через електронні трудові: з'явилося важливе попередження

Періоди роботи до 2004 року підтверджуються паперовими документами, а відомості після цієї дати вже містяться в державних реєстрах.

Що відомо про нові правила для трудових / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Українцям рекомендується перевести дані з паперових трудових книжок в електронний формат

Відсутність цифрової версії не анулює трудовий стаж

До 10 червня 2026 року українцям рекомендується перевести дані з паперових трудових книжок в електронний формат, нагадала кадрова інспекторка Тетяна Дейко.

При цьому в Пенсійному фонді наголошують: відсутність цифрової версії не анулює трудовий стаж, пише НП.

Зазначається, що періоди роботи до 2004 року підтверджуються паперовими документами, а відомості після цієї дати вже містяться в державних реєстрах.

Водночас оцифрування допомагає захистити стаж від можливих ризиків - паперові книжки можуть бути загублені або пошкоджені, тоді як електронні дані надійно зберігаються і автоматично враховуються ПФУ.

У Пенсійному фонді виокремлюють три основні групи причин, через які можуть відмовити в прийнятті документів. Найчастіше це помилки під час сканування (неякісні зображення, обрізані дані, копії не з оригіналу, чорно-білі файли), порушення в оформленні самої трудової книжки (відсутність титульної сторінки, підписів або печаток), а також неточності в електронній заявці - навіть дрібні розбіжності в особистих даних можуть заблокувати звернення.

Подати документи на оцифрування можна дистанційно, зокрема з-за кордону, завантаживши скани всіх сторінок із записами. Якщо ж у трудовій книжці є виправлення або сумнівні відомості про роботу до 2004 року, підтвердженням стажу займаються спеціальні комісії при територіальних управліннях ПФУ. Для цього необхідно подати заяву, саму трудову книжку та будь-які додаткові документи, що підтверджують періоди роботи.

Важливі деталі оцифрування трудових

В Україні поступово переходять на електронні трудові книжки, відмовляючись від паперових. Протягом перехідного періоду громадянам потрібно перенести дані про стаж у цифрову систему для коректного обліку пенсії. Зробити це необхідно до 10 червня 2026 року, інакше окремі періоди роботи можуть не бути враховані, що позначиться на розмірі або термінах призначення пенсії.

