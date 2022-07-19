Ціни обвалилися нижче 40 грн/літр: нова вартість бензину, дизеля та автогазу на АЗС

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В Україні в середньому по країні бензини на АЗС вже можна придбати за 46 грн/л. Дизельне пальне, в свою чергу, в середньому за тиждень втратило 1,75 грн/л і торгувалося в групі на рівні 47,25 грн/л.

Як говориться в даних моніторингу Консалтингової групи "А-95", ряд трейдерів розповіли, що на ринку відчувається нестача високооктану з південного напрямку поставок, а західний ресурс А-95 надходить в їх регіони постійно і ритмічно.

На ринку також присутній бензин виробництва міні-НПЗ, його можна було придбати на цьому тижні за 37 грн/л, що на 20% дешевше заводського пального.

Пропозиції дизельного пального знаходилися в межах діапазону 42-51 грн/л, що також нижче цін 8 липня на 1-2 грн/л. Дизель виробництва "мініків" на цьому тижні пропонувався в ринок за ціною 40 грн/л, що на 18% дешевше заводського ГП. За інформацією А-95, цього тижня ресурс дизельного пального виробництва міні-НПЗ стартуватиме з цінника 39 грн/л.

Що відомо про ціни на автогаз

За вихідні ряд українських мереж АЗС знизив ціни на автогаз, повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані оперативного моніторингу ринку.

Зараз середня ціна на автогаз по країні становить 32,94 грн/л.

Зокрема, в мережі WOG автогаз подешевшав на 74 копійки, до 33,24 грн/л. на 1,90 гривні зменшила ціни Столична мережа KLO - до 31,97 грн/л, на 3 гривні – "Авантаж 7" - до 29,95 грн/л.

На 2,37 і 1,1 гривні автогаз подешевшав у мережах SOCAR і Shell - до 31,86 і 32,09 грн/л відповідно. Мережа АЗС "БРСМ-Нафта" зменшила ціну на 1,18 гривні, до 31,39 грн/л.

На 0,2-1,5 грн/л знизили ціни AMIC, VostokGaz, BVS, "Катрал", "Автотранс" і Chipo.

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Паливна криза в Україні

Як відомо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. Станом на початок червня ситуація трохи покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

У квітні в результаті авіаударів знищений єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальної поставки бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

18 червня російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети потрапили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

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