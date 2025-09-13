Що буде з цінами в Україні: експерт сказав, чи потрібно скуповувати гречку

Коротко:
- Марчук прогнозує стабільні ціни на крупи восени
- Суттєвих передумов для подорожчання гречки та інших ключових круп поки що немає
- Можливе підвищення пов'язане із ситуацією в енергетиці та атаками РФ
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук спрогнозував, що буде з цінами на крупи та чи є передумови для подорожчання гречки.
За словами експерта, ситуація з крупами в Україні приблизно така сама, що і з переробкою загалом.
"Витрати на те, щоб, наприклад, гречку, висіяти, посмажити, посмажити тощо, впливатимуть на формування ціни. Зараз говорити про підвищення цін на ключові крупи не доводиться", - сказав Марчук в інтерв'ю Главреду.
Експерт прогнозує, що ситуація в енергетиці з часом може вплинути на ціни на крупи.
"Ворог почав активно завдавати ударів по енергетичних об'єктах України, відповідно, може подорожчати електроенергія. Але я думаю, що ціна почне змінюватися не раніше, ніж узимку. Восени підвищення цін на крупи я не передбачаю", - зазначив Марчук.
Ціни на продукти в Україні 2025 - останні новини
Як писав Главред, ціна на м'ясо суттєво залежить від того, якими будуть ціни на комбікорм. Оскільки кукурудзу в Україні лише починають косити, тому спрогнозувати ціну на неї зараз складно.
В Україні подорожчало куряче філе - в окремих супермаркетах його вартість уже перевищує ціну свинини.
Наразі ситуація з яйцями на ринку стабільна, оскільки Україна збільшила виробництво яєць. Але восени ситуація може змінитися - яйця подорожчають.
Тим часом ціни на молочні продукти почнуть зростати. Очікується підвищення цін на 7-8% у вересні-листопаді.
Про персону: Денис Марчук
Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".
