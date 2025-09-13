Рус
Що буде з цінами в Україні: експерт сказав, чи потрібно скуповувати гречку

Анна Ярославська
13 вересня 2025, 03:37
Ціни на крупи восени залишаться стабільними, але взимку можливі зміни.
Денис Марчук, ціна на крупи
Денис Марчук розповів, чи дорожчатимуть крупи в Україні восени / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Марчук прогнозує стабільні ціни на крупи восени
  • Суттєвих передумов для подорожчання гречки та інших ключових круп поки що немає
  • Можливе підвищення пов'язане із ситуацією в енергетиці та атаками РФ

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук спрогнозував, що буде з цінами на крупи та чи є передумови для подорожчання гречки.

За словами експерта, ситуація з крупами в Україні приблизно така сама, що і з переробкою загалом.

"Витрати на те, щоб, наприклад, гречку, висіяти, посмажити, посмажити тощо, впливатимуть на формування ціни. Зараз говорити про підвищення цін на ключові крупи не доводиться", - сказав Марчук в інтерв'ю Главреду.

Експерт прогнозує, що ситуація в енергетиці з часом може вплинути на ціни на крупи.

"Ворог почав активно завдавати ударів по енергетичних об'єктах України, відповідно, може подорожчати електроенергія. Але я думаю, що ціна почне змінюватися не раніше, ніж узимку. Восени підвищення цін на крупи я не передбачаю", - зазначив Марчук.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка ​

Ціни на продукти в Україні 2025 - останні новини

Як писав Главред, ціна на м'ясо суттєво залежить від того, якими будуть ціни на комбікорм. Оскільки кукурудзу в Україні лише починають косити, тому спрогнозувати ціну на неї зараз складно.

В Україні подорожчало куряче філе - в окремих супермаркетах його вартість уже перевищує ціну свинини.

Наразі ситуація з яйцями на ринку стабільна, оскільки Україна збільшила виробництво яєць. Але восени ситуація може змінитися - яйця подорожчають.

Тим часом ціни на молочні продукти почнуть зростати. Очікується підвищення цін на 7-8% у вересні-листопаді.

Про персону: Денис Марчук

Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

Росіяни раптово прорвались у Куп'янськ, застосована підступна тактика - Deep State

Росіяни раптово прорвались у Куп'янськ, застосована підступна тактика - Deep State

23:43Фронт
В Україні можуть вимикати мобільну мережу під час тривоги: яка причина

В Україні можуть вимикати мобільну мережу під час тривоги: яка причина

22:18Україна
На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

22:17Фронт
Гороскоп Таро на завтра 13 вересня: Ракам - бути вільними, Левам - удача

Гороскоп Таро на завтра 13 вересня: Ракам - бути вільними, Левам - удача

Коли закінчиться війна в Україні: військовий назвав терміни

Коли закінчиться війна в Україні: військовий назвав терміни

Одна з наймасованіших атак від початку війни: у РФ - вибухи, спалахнули пожежі

Одна з наймасованіших атак від початку війни: у РФ - вибухи, спалахнули пожежі

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

Попереду небагато: стали відомі подробиці стану тяжко хворої Симоньян

Попереду небагато: стали відомі подробиці стану тяжко хворої Симоньян

05:13

Гороскоп на завтра 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

04:30

Унікальне відкриття: у NASA виявили явні ознаки життя на Марсі

04:02

Ворог проривається до ключових міст Донеччини: аналітик пояснив задум Росії

03:37

Що буде з цінами в Україні: експерт сказав, чи потрібно скуповувати гречку

03:30

Супертест на IQ: знайдіть 4 відмінності на картинці з горами за 10 секунд

02:40

Початок нового рівня: чотирьох знаків зодіаку чекає трансформація 13 вересня

01:45

Опора, джерело сили та натхнення: чотири найсімейніші знаки зодіаку

01:18

Втратите достаток і благополуччя: що не можна виносити з дому 13 вересня, прикмети

00:33

В Україні створили 4-тонний дрон Bufalo: як його використовуватимуть

12 вересня, п'ятниця
23:43

Росіяни раптово прорвались у Куп'янськ, застосована підступна тактика - Deep State

23:21

Жінці заборонили годувати голубів біля будинку: у чому причина

22:18

В Україні можуть вимикати мобільну мережу під час тривоги: яка причина

22:17

На підході 3 великі "котли": ЗСУ вдалося зробити неможливе

21:44

Забуті світом: покинуті міста-привиди України, де зупинився час

21:34

НАТО починає нову військову операцію після атаки на Польщу

21:32

"Кінцева зупинка": Андрій Федінчик звільнився із ЗСУ і назвав причину

21:23

Російську наступальну операцію на Суми повністю зірвано, - Зеленський

21:17

Головний секрет наших бабусь: який інгредієнт зробить волосся густим та довгим

20:40

Сахара і поряд не стояла: де знаходиться найгарячіше місце на Землі

20:09

Лише на YouTube: стартує новий сезон ток-шоу "Говорить вся країна"

20:00

Чому Путін так хоче взяти Донбас: землі та російська мова ні до чого

19:57

Варто запастись зараз: українцям сказали, коли подорожчає базовий продукт

19:55

Агресивні та гнівливі: люди, народжені в ці дати, легко виходять із себе

19:54

Прошу допомоги у мами: зірка "Чорного квадрата" розкрив, що робить перед виставою

19:43

Україну накриває похолодання і дощі: де влупить +5 градусів

19:42

"Це зазвичай літні люди": клієнти Ощадбанку залишаються без карток

19:31

Що приховувала Леся Українка: правда, якої не розкажуть у школі

19:10

Трамп знайшов спосіб скасувати санкції проти Росії

18:56

"Велика маленька брехня" отримає 3 сезон: HBO розпочав роботу

18:46

"Віддати Путіну землю України": Зеленський зробив заяву про завершення війни

18:11

Китайський гороскоп на завтра 13 вересня: Мавпам час діяти, Зміям - тривога

18:08

В Україні підскочили ціни на продукти: що подорожчало найбільше

18:04

"Я не збираюся нікого захищати": Трамп різко висловився про атаку на Польщу

17:57

"Зради - не зради": Алсу розповіла, як терпіла екс-чоловіка і що з нею сталося

17:55

Його досі не знайшли: де може знаходитися найбільший скарб України

17:43

Алкотестер покаже сп'яніння - 5 продуктів, які не варто вживати водіям

17:02

Євро злітає, а долар обвалюється: новий курс валют на 15 вересня

17:01

"Починають вилазити": експерт поділився секретами, де і як шукати гриби у лісі

16:51

"Доведеться діяти дуже жорстко": Трамп погрожує Путіну за відмову від переговорів

16:49

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з хлопчиком на вокзалі за 31 секунду

16:32

Фонд Андрія Матюхи підтримав запуск онлайн-хабу "Є - ПРОТЕЗ"

16:29

Трамп заявив, що вбивцю Чарлі Кірка "здав" батько - що відомо про затриманого

16:19

Чому російські дрони атакували Польщу: Орбан здивував абсурдною причиною

15:58

Зінченка офіційно представлено в "Ноттінгем Форест": під яким номером гратиме

15:44

Розгром "елітних" частин РФ на "гарячому" напрямку: Сирський розкрив деталі

15:38

В роду були справжні ґазди - які прізвища свідчать про селянське походження

15:33

Чи треба опускати підлокітник в літаку: стюардеса попередила про важливе

15:33

Чим відрізняються два хлопці в офісі: треба бути "Шерлоком Холмсом", щоб знайти відповідь

15:30

Прихований сигнал водіям: що насправді означає лежачий конус на дорозі

15:06

Коли закінчиться війна в Україні: військовий назвав терміни

