Ціни на АЗС злетять: українцям розкрили терміни й причину подорожчання

Олексій Тесля
15 січня 2026, 16:19
Оптова ціна бензину вже зросла приблизно на 2 гривні за літр, аналогічну динаміку показує і дизельне паливо.
Українців попередили про зростання цін на АЗС

Головне:

  • Валютний фактор вже додав до ціни близько гривні за літр палива
  • Оптова ціна бензину вже зросла приблизно на 2 гривні

Зростання котирувань нафти на світових ринках і ослаблення гривні по відношенню до основних валют можуть спровокувати подорожчання палива на АЗС вже на початку року.

Як повідомив керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, валютний фактор вже додав до ціни близько гривні за літр, а глобальний ринок нафти — ще приблизно півтори.

Він уточнив, що поки оператори стримують вартість, проте при збереженні поточних умов підвищення цін у січні виглядає ймовірним.

Експерт зазначив, що оптова ціна бензину вже зросла приблизно на 2 гривні за літр, аналогічну динаміку показує і дизельне паливо. Особливо помітно подорожчав арктичний дизель, попит на який різко збільшився з приходом морозів.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що чергове підвищення акцизів на паливо з 1 січня 2026 року не відбилося на цінниках на заправках, оскільки зниження закупівельних цін у грудні компенсувало зростання податкового навантаження.

З початку 2026 року в Україні набув чинності третій етап планового збільшення акцизів:

  • бензин подорожчав за податками на 1,75 грн за літр;
  • дизель — на 2,25 грн;
  • автогаз — на 1,5 грн.

До цього акцизи вже підвищувалися у вересні 2024-го і січні 2025 року, що в сумі помітно збільшило податкову складову в ціні палива.

Цены на бензин в Украине
Инфографика: Главред

У чому причина подорожчання палива

Раніше глава консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн повідомляв, що водіїв в Україні може чекати неприємний ціновий сюрприз на АЗС. За його оцінкою, дизельне паливо ризикує подорожчати орієнтовно на 2,5 грн за літр.

Експерт також звертав увагу на нестандартну ситуацію на ринку: якщо вартість бензину слідує за світовими цінами на нафту, то дизель за останній місяць подорожчав приблизно на 20%.

Як повідомляв Главред, засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Леушкін говорив, що ціни на паливо в Україні можуть зрости на 4 гривні вже до кінця 2025 року.

Раніше Національний банк України повідомляв, що до кінця 2025 року зростання вартості бензину, дизпалива та автогазу в Україні залишатиметься помірним. Водночас у 2026 році ціни на пальне можуть почати зростати швидшими темпами.

Про персону: Сергій Куюн

Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

