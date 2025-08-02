Ціни на бензин в Україні різко злетять уверх: в НБУ дали неочікуваний прогноз

У Нацбанку пояснили, чому у червні пришвидшилось зростання цін на пальне і що буде далі.

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На ринку пального можливі несподівані зміни / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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НБУ прогнозує стримане зростання цін на пальне до кінця 2025 року

Ринок пального зміниться з січня 2026 року через нові вимоги до біоетанолу

Національний банк України очікує, що до кінця 2025 року зростання вартості бензину, дизпального та автогазу в Україні залишатиметься помірним. Водночас у 2026 році ціни на пальне можуть почати зростати швидшими темпами. Такі висновки містяться у липневому "Інфляційному звіті" НБУ.

У документі зазначається, що в квітні-травні 2025 року ціни на пальне в Україні зростали повільніше. Це пояснюється невисокими цінами на нафту, надлишком бензину й дизелю на ринку, а також конкуренцією між АЗС у сегменті бензину.

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Втім, у червні темпи зростання цін на пальне прискорилися. Основними причинами стали зростання цін на нафту та послаблення гривні відносно євро. Проте до завершення 2025 року НБУ не очікує різких стрибків вартості бензину, дизелю чи автогазу.

Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Початок 2026 року може стати переломним моментом, саме тоді в Україні запровадять новий етап підвищення акцизів на пальне. Нагадаємо, перший етап відбувся у вересні 2024 року.

1 січня 2026 року в Україні відбудеться черговий етап підвищення акцизів на бензин, дизель і скраплений газ. Крім того, з січня 2026 року в Україні операторів роздрібного паливного ринку почнуть штрафувати, якщо в бензині А-95 не буде біоетанолу (не менше 5% біоетанолу).

Це стане ще одним чинником, який впливатиме на ріст цін.

Ціни на бензин в Україні – останні новини

Експерти прогнозують, що в Україні може суттєво змінитися ціна на паливо. Ключовим фактором стане дефіцит нафти на світовому ринку, що, ймовірно, призведе до значного зростання цін на бензин і дизель.

Зазначається, що вартість пального може підскочити на 10 гривень і побити всі рекорди. Таке зростання ціни на бензин також пов’язане з дефіцитом нафти.

Главред зазначає, що ціни на бензин та дизель в Україні постійно змінюються. Нещодавно їх переписали, і зараз можна знайти місця, де заправитися найдешевше.

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Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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