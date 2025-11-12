Рус
Ціни на АЗС вгору: українців попередили про здорожчання пального

Анна Косик
12 листопада 2025, 14:25
Українські водії у найближчий час можуть відчути здорожчання.
бензин, топливо, деньги
Ціни на АЗС до кінця листопада вдарять по гаманцях деяких українських водіїв

Що сказав експерт:

  • В Україні подорожчає дизпаливо
  • У найближчі тижні на АЗС можуть підскочити ціни
  • Ціни на бензин залишаться стабільними

На АЗС України у найближчі тижні на водіїв може чекати неприємний "сюрприз". А все тому, що дизпальне може подорожчати на 2,50 гривні за літр. Про це в етері Ранок.LIVE розповів директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

За його словами, на ринку пального зараз виникла аномальна ситуація, коли бензин і нафта рухаються синхронно, а дизпаливо за місяць подорожчало на 20%. Це приблизно 140 доларів за тонну.

"Закупівельна вартість дизпального зросла на 6 грн, на колонці підвищення склало лише 1,50 гривень... У таких умовах ціна близько 2,50 гривень на літр виглядає об’єктивною", - наголосив експерт.

Що буде з цінами на бензин

Куюн зауважив, що здорожчання дизпального очікується у найближчі два тижні. Воно, до речі, нетипове для ринку останніх 20 років. Але в цей же період ціни на бензин мають залишатися стабільними.

Цены на бензин в Украине инфографика
Ціни на бензин в Україні / Інфографіка: Главред

Що буде з цінами на пальне до кінця року - думка експерта

Главред писав, що за прогнозами Дмитра Льоушкіна, ціни на пальне в Україні можуть зрости на 4 гривні вже до кінця 2025 року. А все тому, що на ситуацію з вартістю пального впливають одразу кілька чинників - надлишок нафти у світі, дефіцит палива в Європі після 19-го пакету санкцій проти Росії, а також геополітична напруга.

За тиждень пальне може подорожчати на гривню, до кінця листопада теж буде зростання ще на одну гривню. а десь наприкінці грудня можливе здорожчання ще на дві гривні.

Ціни на пальне в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що до кінця листопада поточного року ціни на пальне в Україні можуть зрости: дизель - на 2–3 гривні, бензин - на 1–2 гривні за літр.

Раніше повідомлялося, що обмеження на постачання дизелю з Індії не матиме значного впливу на вартість бензину та дизеля на українських АЗС, адже на ринку достатньо ресурсу для компенсації обсягів.

Напередодні стало відомо, що Національний банк України очікує, що до кінця 2025 року зростання вартості бензину, дизпального та автогазу в Україні залишатиметься помірним. Водночас у 2026 році ціни на пальне можуть почати зростати швидшими темпами.

Сергій Куюн

Сергій Куюн - директор "Консалтингової групи А-95" з травня 2008 року. У минулому - головний редактор журналу "НафтаРинок" компанії UPECO. Учасник експертно-аналітичної групи з питань ринку нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості.

