Вже у найближчий тиждень: ціни на бензин в Україні різко підскочать

Марія Николишин
10 листопада 2025, 13:26
Експерт сказав, що впливатиме на вартість пального.
Вже у найближчий тиждень: ціни на бензин в Україні різко підскочать
Зростання цін на бензин / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Вартість пального в Україні зростатиме
  • У найближчий тиждень прогнозується подорожчання на одну гривню
  • Наприкінці грудня ціни також піднімуться

Ціни на пальне в Україні можуть зрости на 4 гривні вже до кінця 2025 року. Про це заявив засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін в ефірі Lviv.Media.

За його словами, на ситуацію з вартістю пального впливають одразу кілька чинників - надлишок нафти у світі, дефіцит палива в Європі після 19-го пакету санкцій проти Росії, а також геополітична напруга.

Він наголосив, ціни можуть зрости вже у найближчий тиждень.

"Ми очікуємо у найближчий тиждень зростання на одну гривню і до кінця листопада теж буде зростання ще на одну гривню. Тобто, у листопаді я бачу дві гривні. Десь наприкінці грудня ми бачимо ще дві гривні подорожчання", - каже експерт.

Льоушкін також додав, що додатковим чинником подорожчання стане наближення "низького сезону" та очікуване підвищення акцизів із січня 2026 року.

Коли почне дорожчати бензин

В "Інфляційному звіті" НБУ говорилось про те, що до кінця 2025 року зростання вартості бензину, дизпального та автогазу в Україні залишатиметься помірним. Водночас у 2026 році ціни на пальне можуть почати зростати швидшими темпами.

"Початок 2026 року може стати переломним моментом, саме тоді в Україні запровадять новий етап підвищення акцизів на пальне", - йдеться у повідомленні.

Вже у найближчий тиждень: ціни на бензин в Україні різко підскочать
Ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Ціни на бензин в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, до кінця листопада ціни на пальне в Україні можуть зрости: дизель — на 2–3 гривні, бензин — на 1–2 гривні за літр.

Аналітик консалтингової компанії "НафтаРинок" Олександр Сіренко говорив, що в Україні ціни на бензин можуть зрости до 65 гривень за літр і більше. Його вартість може підвищитися залежно від того, як ринок відреагує на геополітичні ризики.

Про персону: Дмитро Льоушкін

Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

"Ми об'єднали всю державу": Путін "у тупиковій ситуації" - Зеленський

"Ми об'єднали всю державу": Путін "у тупиковій ситуації" - Зеленський

13:13Політика
Скоро в Україні розбушується сильний циклон: які області заливатиме дощами

Скоро в Україні розбушується сильний циклон: які області заливатиме дощами

12:33Синоптик
Пєсков заговорив про бажання РФ завершити війну "якнайшвидше", але є нюанс

Пєсков заговорив про бажання РФ завершити війну "якнайшвидше", але є нюанс

12:31Війна
