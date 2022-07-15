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Ціни на АЗС різко обвалилися: нова вартість бензину, дизеля та автогазу

15 липня 2022, 12:59

Зменшення роздрібних цін обумовлено профіцитом поставки автогазу в Україну і зменшенням оптових цін на нього.

АЗС, гривні
Стали відомі нові ціни на АЗС / ua.depositphotos.com

Середня ціна на автогаз за тиждень в українських мережах АЗС знизилася на 3,61 гривні – до 33,52 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

Відзначається, що ціни на автогаз знизилися в провідних мережах АЗС.

В "А-95" відзначили, що зменшення роздрібних цін обумовлено профіцитом поставки автогазу в Україну і зменшенням оптових цін на нього.

Ціни на автогаз в Україні:

  • На станціях ОККО і WOG автогаз подешевшав на 2,99 і 3,00 гривні, до 33,00 і 33,98 грн/л.на 3,75 гривні знизилася ціна на продукт в мережі SOCAR (34,23 грн/л).
  • У мережі UPG автогаз подешевшав на 3,6 гривні, до 32,90 грн/л, на станціях KLO - на 2,12 гривні, до 33,87 грн/л. мережа АЗС "БРСМ-Нафта" знизила ціну на 2,98 гривні, до 32,75 грн/л.
  • В межах 2-2, 7 гривень ціна на автогаз впала в мережах "Авантаж 7", "Автотранс" і Prime, до 32,95, 33,78 і 35,00 грн/л відповідно.
  • На 2,5-4,6 гривні знизили ціни AMIC, Rodnik, BVS, "Катрал", Shell, Chipo, Mango та інші.
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/ enkorr.ua

Що відомо про ціни на бензин і дизель

Разом з тим українські АЗС знову скорегували ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ, свідчать дані порталу Мінфін.

Так, станом на 13 липня бензин, дизпаливо і автогаз знизилися в ціні, за винятком А-92.

Зокрема, цінник на бензин А – 95 знизився в ціні на 2 копійки, склавши 50,60 грн/л. Преміум залишився на колишньому рівні - 51,76 грн/л. а ось бензин А-92 додав у ціні 1 копійку, склавши 50,11 грн/л.

Слідом за бензином подешевшало і дизпаливо-середня вартість знизилася на 2 копійки, склавши 50.11 грн/л. Преміум не змінилося в ціні – 57,72 грн/л.

Паливна криза в Україні

Як відомо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. Станом на початок червня ситуація трохи покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

У квітні в результаті авіаударів знищений єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці(Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальної поставки бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

18 червня російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети потрапили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

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