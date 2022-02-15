Заяви Путіна та Шольца щодо СП-2 і транзиту через Україну: у Європі впала ціна на газ

Менше ніж за два дні газ у Європі подешевшав на 200 доларів / Reuters

Ціна на газ у Європі менш ніж за 2 дні знизилася на 200 доларів. Якщо ще декілька днів тому спотова вартість палива була вище 1 000 доларів, то у вівторок, 15 лютого, вона зменшилася до показника близько 800$ за тисячу кубічних метрів. Ціна знизилася на тлі перемовин канцлера ФРН Шольца з президентом РФ Володимиром Путіним і заяв за підсумками зустрічі.

Згідно з даними біржі Ice Futures, вартість березневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах знизилася майже на 14%. Вона становить вже близько 800 доларів за тисячу кубометрів. За два дні до цього газ торгувався вище 1 000 доларів.

читайте такожТранзит газу до Європи і Північний потік-2: Зеленський вимагає від Німеччини гарантій безпекиЦіна різко зменшилася на тлі ситуації з перемовинами німецького канцлера Олафа Шольца і президента Росії Володимира Путіна.

Зустріч Шольца та Путіна

У вівторок, 15 лютого, у Москві відбулися перемовини президента РФ Володимира Путіна з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. За підсумками дискусії глава РФ заявив, що Москва готова прокачувати газ до Європи шляхом української ГТС після 2024 року, коли завершиться контракт Газпрому та Нафтогазу. Однак для цього, як стверджує Путін, у Європі повинен сформуватися відповідний запит на постачання газу.

При цьому він заявив, що Північний потік-2 готовий до запуску. Росія очікує на рішення німецького регулятора.

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Канцлер ФРН Шольц не відповів на питання про те, чи може Німеччина впровадити санкції проти Північного потоку-2. За його словами, слід забезпечити транзит газу до Європи і через Україну, і шляхом ПП-2.

Газова криза у Європі, транзит через Україну і Північний потік-2

Угода Газпрому та Нафтогазу з прокачування палива з РФ шляхом газотранспортної системи України до країн Європи закінчується у 2024 році. Російська сторона відмовляється продовжувати договір. У Нафтогазі кажуть, що після запуску Північного потоку-2 Росія більше не залежатиме від українського транзиту. Ситуація може призвести до різких змін цін на газовому ринку.

Спікер Кремля казав, що для Росії тема транзиту газу через Україну відтепер "вторинна". Росіяни готові транспортувати паливо через українську ГТС і після 2024 року, але тільки у тому випадку, якщо на газ з'явиться додатковий попит у Європі.

Європа з літа минулого року переживає газову кризу. Країни Євросоюзу зіткнулися з нестачею газу, внаслідок чого ціни на паливо злетіли і встановлювали рекорди. Новий рекорд трапився в грудні минулого року, коли вартість палива перевищила позначку в 2000 доларів.

Незважаючи на дефіцит газу у Європі, Газпром не поспішає збільшувати прокачування палива в потрібному для країн Євросоюзу обсязі, оскільки очікує на введення до експлуатації свого газопроводу Північний потік-2, яким паливо має піти в обхід ГТС України.

Проте, запуск ПП-2 відкладається, оскільки в листопаді минулого року німецький регулятор призупинив сертифікацію проекту через його невідповідність енергетичним вимогам Європи.

У Берліні вимагали, щоб Газпром створив ФРН нову компанію-оператора ПП-2, яка повинна отримати у власність німецьку ділянку труби. Росіяни створили нову юридичну особу. Однак німці відновлять сертифікацію проекту тільки після того, як всі формальні питання з передачі частини магістралі будуть вирішені.

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