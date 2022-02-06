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Запуск ПП-2 і газовий удар по Європі: Україна заявила про урок для ЄС і попередила щодо ризиків

6 лютого 2022, 20:16

Незрозуміло, як ЄС розглядає можливість запуску Північного потоку-2 в ситуації, коли Росія може піти військовою атакою на Україну, сказав Всеволод Ченцов.

Північний потік-2
Проект ПП-2 не відповідає вимогам законодавства Європи - посол України в ЄС / Reuters

Ситуація, за якої Євросоюз розглядає можливість введення до експлуатації Північного потоку-2 у той час, коли існує ризик повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, викликає питання. До того ж російський енергетичний проект навряд чи відповідає правилам Європи. В ЄС могли засвоїти зимовий газовий урок, який показав, що чим більше Росія впливає на енергоринок, тим вразливішими стають європейські країни. Про це заявив посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

У інтерв'ю Die Presse він розповівпро те, що не розуміє, як Європа може розглядати введення до експлуатації ПП-2, коли Росія загрожує Україні військовим вторгненням. Причому проект Газпрому, схоже, не відповідає енергетичним правилам Євросоюзу.

"Як німецька влада схвалить це будівництво, якщо трубопровід знаходиться під контролем "Газпрому", який також постачає для нього газ? Здається дуже сумнівним, що ця пропозиція відповідає європейському законодавству", - зазначив Ченцов.

Він висловив сподівання щодо того, що Європа зробила правильні висновки стосовно ситуації з газом взимку і дійшла висновку, згідно з яким чим більше Росія впливає не енергетичний ринок, тим сильніше невизначеність в країнах ЄС. Європейські держави стають вразливими під тиском Москви.

"Ми також сподіваємося, що Європа засвоїла урок цієї зими, а саме: чим більший вплив Росії на газовий ринок, тим більша невизначеність тут, в ЄС", - підкреслив посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

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Ситуація із запуском Північного потоку-2

Трубопровід Газпрому Північний потік-2 було добудовано у вересні минулого року. Сертифікація компанії-оператора газопроводу почалася в листопаді, проте її призупинили через те, що структура власності проекту не відповідає вимогам німецького та європейського законодавства. У першому півріччі 2022 року процедура завершена не буде.

Берлін поставив умову Газпрому: для продовження сертифікації росіяни в рамках німецького правового поля повинні створити нову компанію, якій слід віддати у власність частину трубопроводу ПП-2, прокладену територією Німеччини.

26 січня в Nord Stream 2 AG заявили, що компанія створила юридичну особу Gas for Europe GmbH, як того вимагала Німеччина. Однак, як підкреслили у Берліні, сертифікація ПП-2 відновиться тільки тоді, коли ця компанія отримає право власності на німецьку ділянку трубопроводу.

Обставини із запуском Північного потоку-2 позначилися на ситуації з газом у Європі. Країни ЄС відчувають дефіцит палива - з серпня минулого року ціни на газ у Європі злетіли і періодично досягали рекордних показників. Новий абсолютний рекорд було встановлено в грудні 2021 року, коли вартість тисячі кубометрів палива перевищила позначку у 2000 доларів.

Європі не вистачає газу, проте Росія відмовляється від додаткових постачань палива в ЄС в потрібних обсягах через територію України. Газпром не зацікавлений в такому постачанню, оскільки очікує на запуску свого трубопроводу Північний потік-2, газ яким піде в обхід української магістралі.

В Україні дотримуються точки зору, згідно з якою Газпром шантажує Європу газовим питанням. У Нафтогазі кажуть, що Росія в обмін на додаткове постачання газу, яке призведе до зниження цін, вимагає якнайшвидшого запуску Північного потоку-2.

У керуючій компанії газотранспортної системи України вважають, що газова криза у Європі - результат дій Газпрому. Росіяни, таким чином, торгуються за преференції в процесі сертифікації ПП-2.

viber
новини Росії Євросоюз Північний потік-2 новини України
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