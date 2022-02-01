Підтримують Україну, а самі схвалюють ПП-2: Польща жорстко рознесла Захід і пообіцяла зброю Києву

Газопровід Північний потік-2 є геополітичною загрозою безпеці Європи - Моравецький / Reuters

Польща висловлює підтримку Україні і готова передати Києву безліч зброї. Варшава визнає Крим та Донбас частиною української держави і вважає, що окупація цих територій не позначиться на їхньому статусі. Захід демонструє подвійні стандарти, коли одночасно підтримує Київ і схвалює російський газопровід Північний потік-2, який загрожує безпеці Європи. Про це заявив польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Під час своєї заяви після зустрічі з главою уряду України Денисом Шмигалем він сказав, що Варшава готова надати військову підтримку Києву.

"Ми готові передати Україні декілька десятків тисяч снарядів артилерії, а також протиповітряні снаряди, міномети, а також дрони", - сказав Моравецький.

Також він вважає, що Україна прийняла вільне рішення, зробивши вибір на користь інтеграції до Євросоюзу.

"Українська держава і суспільство обрали курс на європейську інтеграцію. Кожна держава повинна сама вибирати пріоритети", - сказав прем'єр.

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При цьому він висловив підтримку територіальної цілісності і суверенітету України, підкресливши, що ситуація з окупацією Криму і Донбасу не позначиться на статусі цих територій.

Моравецький звинуватив Захід у подвійних стандартах

Глава уряду Польщі Моравецький заявив, що трубопровід Північний потік-2 – це геополітична загроза європейській безпеці. І в цій ситуації Захід та ФРН фактично демонструють подвійні стандарти, коли з одного боку підтримують Україну, а з іншого боку схвалюють роботу магістралі Газпрому. На його думку, така поведінка неприпустима.

"Не можна однією рукою висловлювати солідарність з Україною, а іншою рукою підписувати сертифікаційні документи "Північного потоку – 2". Це вам не йде", - підкреслив Матеуш Моравецький.

Призупинення сертифікації Північного потоку-2

Федеральне мережеве агентство Німеччини, яке проводить сертифікацію компанії-оператора газопроводу Північний потік-2, 16 листопада оголосило про призупинення процедури у зв'язку з невідповідністю проекту німецьким та європейським енергетичним правилам.

Берлін вимагав, щоб компанія Nord Stream 2 AG – оператор магістралі Північний потік-2 – створила на території Німеччини нову юридичну особу, яка стала б власником німецької ділянки труби.

Допоки, доки Газпром не виконає цю вимогу, у ФРН не відновлять сертифікацію ПП-2.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пояснила, що сертифікацію Північного потоку-2 призупинили через невідповідність проекту Третій газовій директиві ЄС. Одна й та ж компанія не може видобувати, продавати і транспортувати газ, як у ситуації з Газпромом.

Німецький регулятор 16 грудня оголосив про те, що сертифікацію ПП-2 не завершать у першій половині 2022 року. Відтак, трубопровід не запустять до літа поточного року.

Компанія Nord Stream 2 AG виконала вимогу Німеччини і створила юридичну особу Gas for Europe GmbH, якій передадуть у володіння німецьку частину магістралі Газпрому. У Берліні стверджують, що сертифікацію ПП-2 відновлять тільки після того, як все буде підтверджено на рівні документів. Після цього у Єврокомісії буде 4 місяці на рішення щодо схвалення роботи магістралі.