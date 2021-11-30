Угода США і ФРН щодо ПП-2 провалилася: Газпром має намір обрубати транзит газу через Україну

Росія відмовляється вести перемовини з Україною про продовження договору на транзит газу до Європи - Нафтогаз / Reuters

Москва відмовляється від перемовин з Києвом щодо продовження угоди про транзит газу через територію України після 2024 року. Українська сторона обговорює пролонгацію контракту з США та Німеччиною, які мають намір зберегти прокачування палива шляхом ГТС. Після введення до експлуатації Північного потоку-2 Росія не залежатиме від української магістралі, а на Європу можуть очікувати перебої з постачанням газу і різкі скачки цін. Про це заявив глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко.

Як повідомляє Reuters, він розповів про те, що Газпром не веде перемовини з Нафтогазом про укладення нового контракту на транзит палива шляхом України після 2024 року. Київ обговорює це питання з Берліном і Вашингтоном, які підтримують збереження українського транзиту.читайте такожТранзит через Україну і закачування газу в ПСГ: Газпром різко накрутив поставки палива до Європи

"Немає нічого, навіть натяку, офіційних або неофіційних перемовин (з Росією)... ми обговорюємо з американцями і німцями, що всі ми хотіли б, щоб транзит тривав, але росіяни не хочуть починати ці обговорення",- зазначив Вітренко.

Також він підкреслив, що після того, як буде реалізована процедура сертифікації трубопроводу Північний потік-2, російська транснаціональна корпорація Газпром більше не залежатиме від української ГТС в питанні прокачування газу. Така ситуація може призвести до того, що Євросоюз зіткнеться з політично продиктованими перебоями постачань газу і стрибками ціни на паливо.

Шантаж Газпрому через Північний потік-2 і транзит газу через Україну

Ціна на газ у Європі з серпня почала стрімко зростати через газову кризу. Вартість тисячі кубометрів палива регулярно досягала рекордних показників. Вже 6 жовтня ціна злетіла до 1924 долара. Президент Росії Володимир Путін заявив, що Газпром може збільшити прокачування газу на 15%, після цього вартість палива у Європі різко знизилася до 980 доларів.

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29 листопада середня вартість 1 тисячі кубометрів газу склала близько 1100 доларів. Фіксувалося зростання ціни на 8%.

Кризова ситуація в газовій сфері сталася у зв'язку з низкою причин, серед яких низький запаси палива в підземних газових сховищах Європи після холодної зими і відмова Газпрому постачати додаткові обсяги газу шляхом ГТС України на тлі підготовки до запуску російського газопроводу Північний потік-2. Після введення до експлуатації магістралі газ до країн ЄС постачатиметься в обхід української території.читайте такожБонус для Москви і до 100 млрд кубометрів газу до Європи: Україна поставила РФ умову щодо транзиту

Контракт Газпрому і Нафтогазу завершується у 2024 році. Угода США і Німеччини щодо ПП-2 передбачає, що договір на транзит газу з Росії через Україну буде продовжено приблизно на 10 років.

Однак у компанії-операторі ГТС України не бачать чітких гарантій того, що транзит російського газу до Європи продовжиться після запуску Північного потоку-2.

Голова правління НАК Нафтогаз Юрій Вітренко казав, що компанія готова продовжити контракт з Газпромом, але в тому випадку, якщо українська магістраль збереже ті обсяги газу, які наразі йдуть шляхом ГТС до Європи.

Вітренко припускав сценарій, за якого після запуску ПП-2 Росія може повністю припинити транзит газу шляхом України.