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Газпром зупинив транзит газу до Німеччини: ціна на газ у Європі побила історичний рекорд

21 грудня 2021, 17:01

Росія припинила прокачування газу магістраллю Ямал – Європа, робота трубопроводу фактично зупинена.

газ
Ціна на газ у Європі 21 грудня встановила новий історичний максимум / Reuters

Ціна на газ у Європі знову зросла і за даними на вівторок, 21 грудня, подолала показник в 2000 доларів за одну тисячу кубометрів. Це новий історичний рекорд. Газпром не бронював потужності магістралі Ямал- Європа для прокачування газу і зупинив постачання палива до Німеччини. Паливо подорожчало на тлі відомостей про зупинку і розворот в реверс газопроводу Ямал-Європа. В країнах ЄС протягом декількох днів очікуються серйозні холоди, і значно знизилося виробництво електричної енергії з відновлюваних джерел.

Згідно з даними біржі ICE Futures, ціна січневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах становить вже 183,95 євро за МВт/год, що означає понад 2100 доларів за 1 тисячу кубометрів газу. Примітно, що це абсолютний рекорд за всю історію торгів. Попередній максимальний показник було зафіксовано 6 жовтня, коли вартість тисячі кубометрів газу досягла 1924 долара.

Газпром зупинив постачання газу до Німеччини

За відомостями газотранспортного оператора Gascade, російська корпорація Газпром напередодні відмовилася замовляти потужності магістралі Ямал-Європа, через що фізичний потік палива трубою до Німеччини було зупинено. Реверсні постачання газу до Польщі запустили лише за деякий час. Газопровід Ямал-Європа зупинився і працює в реверсному режимі, газ пішов із заходу на схід.

Європа очікує на сильні холоди

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, у Європі на поточному і наступному тижнях очікується суттєве похолодання, яке має тривати декілька днів. У цьому грудні середня температура повітря на 2 градуси нижче, ніж в цей же місяць минулого року. Однак такі показники не є критичними.читайте такожШантаж Газпрому через ПП-2 і початок морозів: ціна на газ у Європі наближається до нового рекорду

Примітно, що у Європі також зменшилося виробництво електричної енергії з відновлюваних джерел. Вітрова генерація вироблення електроенергії була задіяна в понеділок тільки на 9,4%, тоді як за період з 13 по 19 грудня в середньому даний показник склав 13,7%, а в неділю 19 грудня й зовсім 20%.

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У Європі низький рівень запасів газу

За відомостями Gas Infrastructure Europe, підземні газові сховища Європи заповнені тільки на 59,57%. Причому це на 16,3% нижче їх середнього значення запасів за останні 5 років.

Газпром знизив постачання газу до Європи

У понеділок, 20 грудня, ціна на газ у Європі перевищила показник у 1700 доларів за тисячу кубометрів. Подорожчання було пов'язано з тим, що раніше Газпром забронював тільки 4,3% потужностей газопроводу Ямал-Європа для постачання газу до країн ЄС. Росіяни зарезервували тільки 3,8 млн кубометрів, у той час, коли на аукціоні пропонувалися потужності об'ємом 89,1 млн куб.м. на добу. Фактично цього дня трубопровід був на межі зупинки.

Газпром поставив до Європи мінімум обсягів газу за 6 років

У керуючій компанії ГТС України повідомляли, що Газпром в поточному році поставив на 30% менше обсягів газу шляхом української газотранспортної системи, ніж у 2020 році. Всього росіяни прокачали до Європи 145 мільярдів кубометрів палива, що стало мінімальним показником за останні 6 років.

Росія завершила постачання газу до Європи через Україну у 2021 році

У Газпромі 15 грудня зробили заяву про те, що корпорація прокачала 40 мільярдів законтрактованих обсягів газу до Європи через Україну. У компанії стверджують, що всі зобов'язання з постачання палива шляхом ГТС виконані.

Газова криза у Європі

Ціна на газ у Європі різко злетіла ще в серпні через газову кризу. Вартість тисячі кубометрів палива регулярно зростала та била історичні рекорди. Попередній рекорд було зафіксовано 6 жовтня, коли паливо подорожчало до 1924 долара. Після цього президент РФ Путін заявив про готовність Газпрому збільшити постачання газу до країн ЄС на 15%, після чого ціна раптом впала до 988 доларів.

Вартість газу на ринку в ЄС 16 грудня досягла показника 1519 доларів. Тоді ціна зросла до максимальної позначки з початку жовтня після того, як очільниця МЗС ФРН Анналена Бербок підтвердила зупинку процедури сертифікації газопроводу Північний потік-2.

Газову криза у Європі пов'язують з переліком причин, серед яких низький рівень запасів у підземних газових сховищах і відмова Газпрому від додаткових постачань палива до країн ЄС. Росія очікує на запуск свого трубопроводу Північний потік-2, яким газ піде в обхід України.читайте такожНімеччина зарубала сертифікацію Північного потоку-2 і вимагає від Газпрому віддати частину магістралі

Голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко заявляв, що Газпром влаштував шантаж Європи газовим питанням. За словами керуючого держкомпанією, на 2021 рік росіяни заздалегідь зарезервували менше потужностей для прокачування газу до Європи шляхом української ГТС. Наразі Москва фактично ставить ультиматум країнам ЄС: або дешевий газ і запуск Північного потоку-2, або Росія відмовиться від використання потужностей газової магістралі України.

У керуючій компанії ГТС України сказали, що газова криза у Європі, а також високі ціни на паливо - результат політики корпорації Газпром, яка намагається отримати для себе преференції в ситуації з сертифікацією газопроводу Північний потік-2.

Німецький регулятор 16 грудня оголосив, що сертифікація проекту ПП-2 не буде завершена в першій половині наступного року. Російський енергетичний проект не відповідає вимогам законодавства Німеччини. Таким чином, запуск магістралі відкладається як мінімум до літа 2022 року.

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